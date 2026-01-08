¿Cuánto tiempo estaría Óscar Ramírez fuera del banquillo de Alajuelense tras operación de este miércoles?

Óscar Ramírez fue operado este miércoles de una hernia que estaba abajo del ombligo, cirugía de la que salió sin ningún problema y ahora solo deberá enfocarse en su recuperación.

La pregunta acá es: ¿Cuánto tiempo deberá esperar el entrenador para volver al banquillo de Alajuelense y a los entrenamientos? Bueno, le tocará cuidarse algunos días.

Óscar Ramírez estaría unos días afuera del banquillo de Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Recomendación médica: lejos del banquillo por dos semanas

El médico Willy Gálvez nos dijo que su recomendación médica sería que se tome al menos quince días lejos del banquillo para que se recupere de forma óptima.

“Eso depende de cada médico, pero por lo menos, en mi opinión, diría yo que para evitar que se infecte o que la herida se abra o tenga alguna complicación, por lo menos un par de semanitas sin asomarse al banquillo del campeón nacional”, detalló.

¿Y si fuera jugador? El tiempo sería mucho mayor

Sobre los periodos de recuperación, el galeno añadió que si esto se diera en un jugador de fútbol estaríamos hablando de por lo menos de dos meses de recuperación.

Tratándose de las funciones de un técnico, podrían ser las dos o incluso hasta tres semanas para volver sin problemas al ser funciones más pasivas.

El médico Willy Gálvez explicó en qué consistió la cirugía que le hicieron a Óscar Ramírez. (Aionso Tenorio)

¿Qué cirugía le realizaron al Machillo? Explicación médica

El doctor explicó en términos sencillos de qué trata la cirugía que le hicieron al Machillo y por qué es que se da ese problema.

“¿Qué es una hernia umbilical? El abdomen está compuesto por unos músculos que se llaman rectos abdominales. Cuando estos músculos se abren se da un problema que se llama diástasis, que es decir, se separan, hacen espacio y por ahí sale la parte interna del abdomen, que son los intestinos”.

“El objetivo es abrir el abdomen, llegar al músculo, suturarlo, ponerle una mallita para compactarlo y darle estabilidad a los rectos abdominales y que no se vuelva a dar esos abultamientos que estamos viendo”, detalló.