Óscar Ramírez fue sometido este miércoles a una operación y Alajuelense revela cómo está

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, fue operado este miércoles por una hernia que lo estaba molestando.

Machillo operado de una hernia

Mediante su oficina de prensa, el cuadro rojinegro contó de qué trató el procedimiento y cómo se encuentra el Machillo.

Machillo Ramírez fue operado este miércoles de una hernia que tenía bajo el ombligo.

“Este miércoles, el director técnico Óscar Ramírez fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Metropolitano de San José, donde se le realizó una hernioplastia umbilical.

“La cirugía se llevó a cabo con éxito y sin complicaciones”, destacaron en el club.

¿Para qué fue la cirugía?

Este procedimiento se hace para remover una hernia abajo del ombligo y quitar el bulto que se hace en esa zona, para mejorar tanto en la parte estética como con el dolor que genera.

La cirugía fue de tipo ambulatoria, por lo que de inmediato se fue a casa y no tendrá mayores problemas ni una larga recuperación.