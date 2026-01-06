¡Vuelve el Capi! Bryan Ruiz regresa a la Liga tras la mejor noticia sobre la salud de su esposa

Tras unos meses alejado del fútbol, Bryan Ruiz volverá a los banquillos para dirigir al equipo de Alto Rendimiento o U-21 de Alajuelense.
Fuentes allegadas a La Teja nos confirmaron que el excapitán vuelve al club, luego de dejar su puesto por un tiempo para acompañar a su esposa Carolina Jaikel, en su tratamiento contra el cáncer.
Bryan Ruiz vuelve luego de seis meses
El exjugador manudo era uno de los asistentes técnicos de Óscar “Machillo” Ramírez, cuando este se tomó un tiempo para acompañar a su pareja desde julio del 2025.
Para Ruiz no es raro dirigir en las ligas menores erizas; ya lo había hecho en la U-17 y la U-21 manudas, divisiones en las que dio sus primeros pasos como entrenador.
Jaikel informó este lunes que se siente muy contenta porque pasó un mes sin recibir quimioterapia y que su cuerpo estaba reaccionando muy bien a los tratamientos, por lo que ha sido una semana de buenas noticias para la familia Ruiz Jaikel.
