¡Vuelve el Capi! Bryan Ruiz regresa a la Liga tras la mejor noticia sobre la salud de su esposa

Tras unos meses alejado del fútbol, Bryan Ruiz volverá a los banquillos para dirigir al equipo de Alto Rendimiento o U-21 de Alajuelense.

Fuentes allegadas a La Teja nos confirmaron que el excapitán vuelve al club, luego de dejar su puesto por un tiempo para acompañar a su esposa Carolina Jaikel, en su tratamiento contra el cáncer.

Bryan Ruiz era asistente de Óscar Ramírez en Alajuelense antes de dejar el equipo en julio del 2025. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Bryan Ruiz vuelve luego de seis meses

El exjugador manudo era uno de los asistentes técnicos de Óscar “Machillo” Ramírez, cuando este se tomó un tiempo para acompañar a su pareja desde julio del 2025.

LEA MÁS: Bryan Ruiz queda fuera de Alajuelense y este es el motivo que da el club

Para Ruiz no es raro dirigir en las ligas menores erizas; ya lo había hecho en la U-17 y la U-21 manudas, divisiones en las que dio sus primeros pasos como entrenador.

Jaikel informó este lunes que se siente muy contenta porque pasó un mes sin recibir quimioterapia y que su cuerpo estaba reaccionando muy bien a los tratamientos, por lo que ha sido una semana de buenas noticias para la familia Ruiz Jaikel.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz celebra un mes sin quimioterapia, pero así se prepara para lo que se viene esta semana