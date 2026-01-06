Torneo Nacional

¡Vuelve el Capi! Bryan Ruiz regresa a la Liga tras la mejor noticia sobre la salud de su esposa

Bryan Ruiz regresa al fútbol nacional en un lugar y posición que conoce muy bien

Por Sergio Alvarado

Tras unos meses alejado del fútbol, Bryan Ruiz volverá a los banquillos para dirigir al equipo de Alto Rendimiento o U-21 de Alajuelense.

Fuentes allegadas a La Teja nos confirmaron que el excapitán vuelve al club, luego de dejar su puesto por un tiempo para acompañar a su esposa Carolina Jaikel, en su tratamiento contra el cáncer.

Óscar Ramírez pasó conversando con Bryan Ruiz en el primer entrenamiento de en su regreso como técnico de Liga Deportiva Alajuelense.
Bryan Ruiz era asistente de Óscar Ramírez en Alajuelense antes de dejar el equipo en julio del 2025. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Bryan Ruiz vuelve luego de seis meses

El exjugador manudo era uno de los asistentes técnicos de Óscar “Machillo” Ramírez, cuando este se tomó un tiempo para acompañar a su pareja desde julio del 2025.

LEA MÁS: Bryan Ruiz queda fuera de Alajuelense y este es el motivo que da el club

Para Ruiz no es raro dirigir en las ligas menores erizas; ya lo había hecho en la U-17 y la U-21 manudas, divisiones en las que dio sus primeros pasos como entrenador.

Jaikel informó este lunes que se siente muy contenta porque pasó un mes sin recibir quimioterapia y que su cuerpo estaba reaccionando muy bien a los tratamientos, por lo que ha sido una semana de buenas noticias para la familia Ruiz Jaikel.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz celebra un mes sin quimioterapia, pero así se prepara para lo que se viene esta semana

