Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, se llena de esperanza con noticia que dio sobre el cáncer que enfrenta

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, se llenó de esperanza este jueves al compartir una alentadora noticia sobre el cáncer de pulmón con metástasis ósea que enfrenta.

La propia Caro dio a conocer una actualización de su estado de salud que no solo la llena de fe, sino que también renueva la esperanza de su familia, amigos y seguidores.

Bryan Ruiz ha sido incondicional en el proceso que vive su esposa Carolina Jaikel. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

Un diagnóstico que, según ella, le salvó la vida

En agosto pasado, Jaikel hizo público su difícil diagnóstico médico, del cual ha dicho en más de una ocasión que, pese al dolor, le salvó la vida. Este jueves volvió a recalcarlo.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Ruiz expresó que el proceso que vive hoy está marcado por la fe y la gratitud.

“Donde hubo lágrimas de dolor, Dios puso su mano para transformarlas en fe y hoy hay (lágrimas) de alegría y agradecimiento”, escribió.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, publicó esta actualización sobre su salud en Instagram. (Instagram/Instagram)

Tratamiento que está dando resultados

Carolina también compartió las noticias más esperanzadoras relacionadas con su enfermedad.

“Por un tratamiento que está funcionando y por exámenes superpositivos”, recalcó, dejando claro que los resultados médicos que ha recibido son alentadores.

“No cambio ni un segundo este diagnóstico”

En su mensaje, Jaikel agradeció profundamente el respaldo que ha recibido desde que hizo público su caso y confesó lo que el cáncer ha significado en su vida.

“Gracias por cada oración y por todo el amor. Dios sabe que no cambio ni un segundo este diagnóstico. Me llevó a Él”, finalizó.

El mensaje lo acompañó con una fotografía junto a Bryan Ruiz, reflejando el apoyo incondicional que ha recibido del exfutbolista en este proceso.

