Esposa de Bryan Ruiz enfrenta su episodio más fuerte y requiere transfusión de sangre

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, sigue fuerte luchando contra todo para no dejarse vencer por su enfermedad. (Redes/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, vivió la semana más dura desde que comenzó su batalla contra el cáncer de pulmón.

Así lo relató ella misma este lunes al revelar que tuvo que recibir hasta una transfusión de sangre para poder recuperarse de una fuerte anemia provocada por la quimioterapia.

“Esta semana que pasó fue la más complicada y retadora desde que me di cuenta de la enfermedad. La quimio me volcó a niveles que no había experimentado, me dio una anemia fea, fea, necesité una transfusión de sangre y la mejora fue muy despacito”, confesó, describiendo lo debilitada que llegó a sentirse.

LEA MÁS: La moderna cirugía a la que se sometió Carolina Jaikel para seguir su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, pasó una semana difícil

Caro contó que incluso, tareas tan simples como bañarse o caminar un par de pasos hasta la cama, se convirtieron en un desafío gigantesco.

“Nunca había sentido que bañarme o dar pasitos a la cama fuera un reto”, contó, dejando claro el impacto que la enfermedad ha tenido en su cuerpo.

Remedios poderosos

En medio de esa semana tan sombría, aseguró que solo la fe y el apoyo de quienes la rodean la sostuvieron: “Dios me llenó de ángeles, de paciencia, de fortaleza hasta cuando solo quería llorar”.

Pese al golpe físico y emocional, también compartió los esfuerzos que está haciendo para fortalecer su organismo: inicia el día comiendo espinaca, chayote, puerros y ayote, además de un jugo de remolacha, pitahaya, limón y guayaba.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz termina nuevo proceso de quimioterapia y dedica lindas palabras al exjugador de Alajuelense

Carolina Jaikel y sus remedios para levantar sus defensas

Además, reveló que para subir defensas, toma miel de carao con hielo, aunque admite que es lo que más le cuesta.

“Lo del hígado no lo logré, casi me muero”, dijo entre risas.

Al final, Carolina se mostró agradecida de poder moverse “poco a poco” otra vez, después de una de las semanas más duras de todo su proceso.

LEA MÁS: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz: “Soy mucho más que el cáncer”