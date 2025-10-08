Esposa de Bryan Ruiz termina nuevo proceso de quimioterapia y dedica lindas palabras al exjugador de Alajuelense

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, se casaron en el 2014 y tienen dos hijos. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa del exjugador Bryan Ruiz, sigue luchando contra el cáncer de pulmón que se le diagnosticó en junio y ya terminó su cuarto tratamiento de quimioterapia.

El exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense y su esposa andaban en Estados Unidos, pues es ahí donde está llevando el control contra su enfermedad.

LEA MÁS: Cuñada de Bryan Ruiz cuenta cómo vive la enfermedad de su hermana Carolina Jaikel

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó que la olla de carne la llena de mucha energía en su proceso de quimioterapia. (redes/Instagram)

Jaikel contó en sus redes que los días que tiene que recibir quimioterapia le hacen olla de carne para “llenar el cuerpo de nutrientes” y que su mamá la recibió con una buena sopa al regresar.

“Para la quimio pasada, entrené la mañana antes de recibirla y sentí que los efectos fueron un poquito menos duros, así que hoy entrené despacito un rato también. Voy probando poco a poco lo que mejor le cae a mi cuerpo y le agradezco a Dios cada tratamiento, cada alimento y cada esfuerzo que hace mi cuerpo por sanar”, publicó.

Bryan Ruiz dejó el cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense para estar junto a su esposa Carolina Jaikel en su enfermedad. (redes/Instagram)

Este miércoles también se levantó con buena energía y contó que hizo ejercicios junto a su esposo, a quien le dedicó unas palabras por ser su gran apoyo en este proceso de enfermedad.

“Agradecida con Dios y con mi cuerpo por cada día que sana, por cada célula que lucha, por la bendición de tener hoy, de poder moverme, sentir el solcito. Sos mi roble, Bryan Ruiz”, escribió junto a una foto que se tomaron juntos al terminar de entrenar.

LEA MÁS: Carolina Jaikel regresó a Estados Unidos a seguir su tratamiento contra el cáncer

Cabe recordar que Ruiz renunció a ser el asistente técnico de Alajuelense para estar con su esposa en este proceso en todo momento.