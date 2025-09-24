Cuñada de Bryan Ruiz cuenta cómo vive la enfermedad de su hermana Carolina Jaikel

Carolina y Priscilla Jaikel, esposa y cuñada de Bryan Ruiz, son muy unidas. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa del exjugador Bryan Ruiz, sigue firme en su lucha contra el cáncer y, ahora, fue su hermana quien se refirió a cómo vive ella este diagnóstico que vino a golpear a toda su familia.

La esposa del exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense confirmó que a finales de junio le dijeron la noticia de que tiene cáncer de pulmón con metástasis ósea.

LEA MÁS: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, confirma que lucha contra el cáncer

Jaikel lleva ya tres sesiones de quimioterapia y en sus redes sociales se ha mostrado muy fuerte y confiada en Dios en que todo saldrá bien.

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, sigue fuerte en su lucha y su familia es su gran apoyo. (redes/Instagram)

Priscilla Jaikel, quien cuenta con una comunidad muy grande en Instagram, se refirió a este tema luego de que le preguntaran sobre cómo ha estado con toda la situación de su hermana.

“El proceso de salud de Caro y verla a ella luchar como lo ha hecho, me ha llevado a lugares que jamás imaginé, y no me refiero a lugares físicos. La misión que ella tiene es tan poderosa, que trato de vivir un día a la vez sin perder la calma, recordando que ninguno de nosotros va a salir ileso, porque esta revolcada tiene un fin mucho más grande”, escribió.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz tuvo su tercera sesión de quimioterapia y le “habló” claro al cáncer que sufre

Priscilla Jaikel, cuñada de Bryan Ruiz, acompaña a su hermana a las sesiones de quimioterapia. (redes/Instagram)

Carolina y Priscilla son bastante unidas; sin embargo, este diagnóstico las ha acercado aún más, tanto a ellas como a sus esposos e hijos.

De hecho, cuando tiene sesión de quimio, es su hermana quien la acompaña o quien le cuida los hijos a Ruiz para que pueda estar junto a su esposa.