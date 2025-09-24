Farándula

Cuñada de Bryan Ruiz cuenta cómo vive la enfermedad de su hermana Carolina Jaikel

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz fue diagnosticada con cáncer de pulmón

Por Silvia Núñez
Carolina y Priscilla Jaikel, esposa y cuñada de Bryan Ruiz.
Carolina y Priscilla Jaikel, esposa y cuñada de Bryan Ruiz, son muy unidas. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa del exjugador Bryan Ruiz, sigue firme en su lucha contra el cáncer y, ahora, fue su hermana quien se refirió a cómo vive ella este diagnóstico que vino a golpear a toda su familia.

La esposa del exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense confirmó que a finales de junio le dijeron la noticia de que tiene cáncer de pulmón con metástasis ósea.

LEA MÁS: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, confirma que lucha contra el cáncer

Jaikel lleva ya tres sesiones de quimioterapia y en sus redes sociales se ha mostrado muy fuerte y confiada en Dios en que todo saldrá bien.

Carolina y Priscilla Jaikel, esposa y cuñada de Bryan Ruiz.
Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, sigue fuerte en su lucha y su familia es su gran apoyo. (redes/Instagram)

Priscilla Jaikel, quien cuenta con una comunidad muy grande en Instagram, se refirió a este tema luego de que le preguntaran sobre cómo ha estado con toda la situación de su hermana.

“El proceso de salud de Caro y verla a ella luchar como lo ha hecho, me ha llevado a lugares que jamás imaginé, y no me refiero a lugares físicos. La misión que ella tiene es tan poderosa, que trato de vivir un día a la vez sin perder la calma, recordando que ninguno de nosotros va a salir ileso, porque esta revolcada tiene un fin mucho más grande”, escribió.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz tuvo su tercera sesión de quimioterapia y le “habló” claro al cáncer que sufre

Carolina y Priscilla Jaikel, esposa y cuñada de Bryan Ruiz.
Priscilla Jaikel, cuñada de Bryan Ruiz, acompaña a su hermana a las sesiones de quimioterapia. (redes/Instagram)

Carolina y Priscilla son bastante unidas; sin embargo, este diagnóstico las ha acercado aún más, tanto a ellas como a sus esposos e hijos.

De hecho, cuando tiene sesión de quimio, es su hermana quien la acompaña o quien le cuida los hijos a Ruiz para que pueda estar junto a su esposa.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

