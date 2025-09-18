Bryan Ruiz demuestra el apoyo incondicional a su esposa en días complicados

Bryan Ruiz acompañó a su señora, Carolina Jaikel, en una rutina de ejercicio, y sigue dando muestras de que es un esposo ejemplar, sobre todo, en el actual proceso que lleva ella contra el cáncer.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz enfrentan como esposos el duro momento. (Instagram/Instagram)

La Comadreja no solo renunció a su trabajo en Alajuelense, como asistente técnico y entrenador en ligas menores, sino que, frecuentemente, aparece en las publicaciones de Jaikel, acompañándola. Ella misma ha reconocido la solidaridad de Ruiz.

Este jueves, Bryan lo volvió a hacer. Acompañó a su esposa a una rutina de ejercicio que estaba bien complicada para Carolina, pues ella contó en sus redes que las náuseas que tenía estaban fuertes.

“Hoy es uno de esos días que el ejercicio cuesta, tengo un poco más de náuseas. Pero esta compañía no se desaprovecha”, escribió Jaikel, al tiempo que etiquetó a su esposo.

Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel hacen una linda pareja. (Instagram/Instagram)

En la historia, se ve a los dos haciendo una rutina juntos, como un matrimonio fuerte y unido, como Dios manda.

La Teja ha contactado a Carolina, en días pasados, por Instagram, para conversar sobre cómo ha enfrentado el proceso, el apoyo de Bryan y el cariño que recibe de la gente, pero hasta el momento no ha sido posible coordinar la charla.

Más allá de las palabras, las imágenes de ambos haciendo la rutina juntos reflejan la fuerza de su vínculo y un apoyo incondicional que se hace evidente en los momentos más difíciles.

Bryan Ruiz continúa mostrando que, más allá de su carrera, su apoyo incondicional es un ejemplo de amor y solidaridad en los momentos más difíciles.