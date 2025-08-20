Priscilla Jeikel habla por primera vez sobre la situación de salud de su hermana Carolina

Priscilla Jeikel, hermana de Carolina Jeikel, habló en sus redes sociales por primera vez, sobre la situación de salud de la esposa de Bryan Ruiz y mostró optimismo.

Priscilla Jeikel a veces siento miedo, algo normal en estas situaciones. (Instagram/Instagram)

En sus redes sociales, Priscilla respondió un par de preguntas que le hicieron sobre Carolina, esposa de Bryan Ruiz y quien enfrenta un proceso delicado de salud.

En sus historias dijo, cuando le preguntaron por su hermana y su familia: “Estamos bien, agarrados de Dios. Sintiendo y agradeciendo cada oración que hacen por ella. Ella es increíble y su propósito y su testimonio inmenso”.

Luego, le preguntaron: ¿Cómo te sientes con todo lo que vives hoy?, tu sonrisa no se apaga.

Muchos seguidores han mostrado apoyo por la sitaución de Carolina. (Instagram/Instagram)

“Me siento bien, obviamente tengo momentos donde tengo miedo, me siento triste, ansiosa... pero en general me siento bien y la sonrisa no se me apaga porque es imposible dejar de sonreír cuando vemos milagro tras milagro, cuando el amor por Caro se desborda y cuando tenemos infinitas cosas por las cuales agradecer”.

El mensaje de Priscilla refleja no solo el amor de la familia, sino también la fortaleza que rodea a Carolina en este proceso, donde cada palabra de apoyo se convierte en parte de su batalla.