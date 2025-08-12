Deportes

Esposa de Bryan Ruiz apoya a quien más lo necesita, aún en su propio momento difícil

Gran gesto solidario de Carolina Jeikel, esposa de Bryan Ruiz, con una persona que busca una mano

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Carolina Jeikel, esposa de Bryan Ruiz, dio un ejemplo de solidaridad aún en un momento complicado para ella, por su lucha contra el cáncer.

Carolina Jeikel, ayuda a persona con discapacidad
Carolina Jeikel tuvo un gran detalle con una persona que lo necesita. (Instagram/Instagram)

Jeikel le dio visibilidad al emprendimiento de una persona con discapacidad en sus redes sociales. Caro es una persona con muchos seguidores y darle un espacio a la solicitud de ayuda de la persona es un lindo acto solidario.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz reacciona conmovida a gesto de Alajuelense

Se trata de un joven llamado Luis Carlos, quien está iniciando un emprendimiento de servicios informáticos y que está recogiendo platica para poder implementar una oficina y poder desarrollar mejor su trabajo.

Luis Carlos pide que 300 personas donen mil colones para poder implementar esa oficina y así poder recibir a los clientes en su casa.

Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruzi, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense
Carolina Jeikel lucha con mucho positivismo contra una enfermedad, junto a su esposo Bryan Ruiz. (Instagram/Instagram)

El señor trabaja con los pies y en la publicación viene una serie de servicios que da, como por ejemplo, diseño y desarrollo de páginas web, servicio de correo, instalación de programas y licencias.

LEA MÁS: El hermoso gesto de Alajuelense con la esposa de Bryan Ruiz

Un gesto que demuestra que, incluso en los momentos más duros, siempre se puede tender la mano a quien lo necesita. Si usted quiere sumarse a esta cadena de solidaridad, puede comunicarse con Luis Carlos al 8712-4237.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
bryan ruizcarolina jeikelayuda a persona con discapacidad
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.