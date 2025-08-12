Esposa de Bryan Ruiz apoya a quien más lo necesita, aún en su propio momento difícil

Carolina Jeikel, esposa de Bryan Ruiz, dio un ejemplo de solidaridad aún en un momento complicado para ella, por su lucha contra el cáncer.

Carolina Jeikel tuvo un gran detalle con una persona que lo necesita. (Instagram/Instagram)

Jeikel le dio visibilidad al emprendimiento de una persona con discapacidad en sus redes sociales. Caro es una persona con muchos seguidores y darle un espacio a la solicitud de ayuda de la persona es un lindo acto solidario.

Se trata de un joven llamado Luis Carlos, quien está iniciando un emprendimiento de servicios informáticos y que está recogiendo platica para poder implementar una oficina y poder desarrollar mejor su trabajo.

Luis Carlos pide que 300 personas donen mil colones para poder implementar esa oficina y así poder recibir a los clientes en su casa.

Carolina Jeikel lucha con mucho positivismo contra una enfermedad, junto a su esposo Bryan Ruiz. (Instagram/Instagram)

El señor trabaja con los pies y en la publicación viene una serie de servicios que da, como por ejemplo, diseño y desarrollo de páginas web, servicio de correo, instalación de programas y licencias.

Un gesto que demuestra que, incluso en los momentos más duros, siempre se puede tender la mano a quien lo necesita. Si usted quiere sumarse a esta cadena de solidaridad, puede comunicarse con Luis Carlos al 8712-4237.