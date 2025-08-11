Esposa de Bryan Ruiz reacciona conmovida a gesto de Alajuelense

Carolina Jeikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, reaccionó con mucha emoción a la manta que le dedicó Liga Deportiva Alajuelense durante el partido de este domingo ante Herediano.

Carolina se emocionó con el gesto de Alajuelense. (Instagram/Instagram)

En la gradería manuda se desplegó un mensaje que decía: “Estamos con vos leona. ¡Fuerza Caro!”.

Carolina compartió la imagen y además, algunos mensajes que reaccionaron al lindo gesto del León rojinegro, como este de “elenaqm0″.

“Se me metió una basura en el ojo, ayyy que lindo ver esto y que lindo ser manuda”, dice el mensaje que Jaikel compartió en sus historias de Instagram.

Hace unas semanas, Carolina compartió públicamente que atraviesa un tratamiento médico, y desde entonces ha recibido muestras de cariño de la afición y de toda la familia rojinegra. Bryan, por su parte, dejó su rol en la asistencia técnica y en ligas menores para acompañarla.

Así de positiva luce Carolina tras hacer ejercicio. No afloje Caro. (Instagram/Instagram)

El gesto de este domingo se sumó a mensajes de aliento en las pantallas del estadio y a expresiones de apoyo en redes sociales.

Además, Carolina compartió una buena noticia: “Hoy logré volver a hacer ejercicio, solo puedo darle gracias a Dios por cuidarme. Agradecida con cada célula de mi cuerpo que se restaura y fortalece para luchar conmigo”, escribió junto a una foto sonriente.