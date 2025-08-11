Deportes

Esposa de Bryan Ruiz reacciona conmovida a gesto de Alajuelense

La esposa de Bryan Ruiz compartió una imagen sonriente y optimista tras hacer ejercicio

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Carolina Jeikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, reaccionó con mucha emoción a la manta que le dedicó Liga Deportiva Alajuelense durante el partido de este domingo ante Herediano.

Carolina Jeikel agradecida con Alajuelense
Carolina se emocionó con el gesto de Alajuelense. (Instagram/Instagram)

En la gradería manuda se desplegó un mensaje que decía: “Estamos con vos leona. ¡Fuerza Caro!”.

Carolina compartió la imagen y además, algunos mensajes que reaccionaron al lindo gesto del León rojinegro, como este de “elenaqm0″.

“Se me metió una basura en el ojo, ayyy que lindo ver esto y que lindo ser manuda”, dice el mensaje que Jaikel compartió en sus historias de Instagram.

LEA MÁS: El hermoso gesto de Alajuelense con la esposa de Bryan Ruiz

Hace unas semanas, Carolina compartió públicamente que atraviesa un tratamiento médico, y desde entonces ha recibido muestras de cariño de la afición y de toda la familia rojinegra. Bryan, por su parte, dejó su rol en la asistencia técnica y en ligas menores para acompañarla.

Carolina Jeikel agradecida con Alajuelense
Así de positiva luce Carolina tras hacer ejercicio. No afloje Caro. (Instagram/Instagram)

El gesto de este domingo se sumó a mensajes de aliento en las pantallas del estadio y a expresiones de apoyo en redes sociales.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz se fortalece con estos pilares para enfrentar lo que vive

Además, Carolina compartió una buena noticia: “Hoy logré volver a hacer ejercicio, solo puedo darle gracias a Dios por cuidarme. Agradecida con cada célula de mi cuerpo que se restaura y fortalece para luchar conmigo”, escribió junto a una foto sonriente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
bryan ruizcarolina jeikelalajuelenselucha contra cáncer
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.