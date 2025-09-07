La canción que le da fuerza a la esposa de Bryan Ruiz en su batalla contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz compartió una publicación en sus historias de Instagram donde expresa que le sirve de gozo en un momento tan difícil.

Carolina Jaikel, Sencillamente de Hakuna Group Music (Instagram/Instagram)

Se trata de la canción “Sencillamente”, de Hakuna Group Music, una banda de música cristiana con letras altamente profundas, con las cuales Jaikel se siente reconfortada.

Carolina acompañó un fragmento de la canción con el siguiente mensaje: “Benji y yo compartimos una nueva pasión por toda las canciones de Hakuna. Esta resume mucho como me siento, desde que sé que tengo cáncer”, escribió.

Carolina Jaikel ha mostrado mucha entereza en el proceso. (Instagram/Instagram)

La esposa del exjugador ha enfrentado con valentía el proceso, junto a su esposo, hijos y demás familiares y ha compartido algunos pequeños detalles del proceso en redes, siempre demostrando una gran entereza, mucha fe en Dios y un ánimo inquebrantable.

Con este gesto, Carolina volvió a dejar claro que su fe es su mayor sostén en la batalla contra el cáncer, y que incluso en la adversidad encuentra luz y esperanza en la música.