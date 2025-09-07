Deportes

La canción que le da fuerza a la esposa de Bryan Ruiz en su batalla contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz encontró en una melodía un refugio para sobrellevar los momentos más difíciles de su lucha contra el cáncer, y así lo hizo saber

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz compartió una publicación en sus historias de Instagram donde expresa que le sirve de gozo en un momento tan difícil.

Carolina Jaikel, Sencillamente de Hakuna Group Music
Carolina Jaikel, Sencillamente de Hakuna Group Music (Instagram/Instagram)

Se trata de la canción “Sencillamente”, de Hakuna Group Music, una banda de música cristiana con letras altamente profundas, con las cuales Jaikel se siente reconfortada.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz reacciona conmovida a gesto de Alajuelense

Carolina acompañó un fragmento de la canción con el siguiente mensaje: “Benji y yo compartimos una nueva pasión por toda las canciones de Hakuna. Esta resume mucho como me siento, desde que sé que tengo cáncer”, escribió.

Carolina Jaikel
Carolina Jaikel ha mostrado mucha entereza en el proceso. (Instagram/Instagram)

La esposa del exjugador ha enfrentado con valentía el proceso, junto a su esposo, hijos y demás familiares y ha compartido algunos pequeños detalles del proceso en redes, siempre demostrando una gran entereza, mucha fe en Dios y un ánimo inquebrantable.

LEA MÁS: El hermoso gesto de Alajuelense con la esposa de Bryan Ruiz

Con este gesto, Carolina volvió a dejar claro que su fe es su mayor sostén en la batalla contra el cáncer, y que incluso en la adversidad encuentra luz y esperanza en la música.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
carolina jaikelsencillamente de hakuna group musiclucha contra cáncer
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.