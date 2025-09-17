Esposa de Bryan Ruiz tuvo su tercera sesión de quimioterapia y le “habló” claro al cáncer que sufre

Carolina Jaikel confirmó a inicios de agosto que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (redes/Instagram)

Aunque libre una gran lucha con su salud, nada doblega a Carolina Jaikel, quien este martes cumplió con su tercera sesión de quimioterapia y le habló más claro que nunca al cáncer que sufre.

Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, confirmó a inicios de agosto la lamentable noticia de que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea, pero a la enfermedad ella le sacó el pecho.

Este 16 de setiembre, Caro contó que tuvo su tercera sesión de quimioterapia y horas antes de que le suministraran el medicamento, habló de cómo preparaba el cuerpo para eso y usó una frase de una amiga en la que le “marcó la cancha” a su padecimiento.

“Ejercicio, recargándome en el aire libre, alistando mi cuerpo para la tercera quimio. Llena de energía, fe y agradecimiento con mi cuerpo por poder moverse y con las posibilidades que me da Dios de poder tratar la enfermedad. Como dice una gran amiga: ‘El cáncer no sabe con quién se metió’”, escribió Carolina este martes en sus redes.

Caro también dedicó emotivas palabras a su hermana Priscilla, quien estuvo con ella este martes en el hospital.

Pri compartió en redes una foto donde aparece Caro en medio de su tratamiento y esa imagen fue la que usó la esposa del exjugador de Alajuelense para hablar de su hermana y lo que ha significado ella en este proceso.

“Ella, mi mejor amiga, mi alma gemela, mi hermana. La persona con mayor empatía que conozco, con una lealtad nivel 1.000, y yo tengo el privilegio de compartir la vida con ella. Gracias Dios por permitirme estos momentos con ella, por mi tribu que me sostiene y por permitirme sentirlo cada minuto de mi quimio”, afirmó Carolina.

