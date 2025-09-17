Farándula

Esposa de Bryan Ruiz tuvo su tercera sesión de quimioterapia y le “habló” claro al cáncer que sufre

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, confirmó a inicios de agosto que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense.
Carolina Jaikel confirmó a inicios de agosto que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (redes/Instagram)

Aunque libre una gran lucha con su salud, nada doblega a Carolina Jaikel, quien este martes cumplió con su tercera sesión de quimioterapia y le habló más claro que nunca al cáncer que sufre.

LEA MÁS: La canción que le da fuerza a la esposa de Bryan Ruiz en su batalla contra el cáncer

Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, confirmó a inicios de agosto la lamentable noticia de que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea, pero a la enfermedad ella le sacó el pecho.

Carolina Jaikel
Carolina Jaikel le habló claro al cáncer en esta publicación de este martes. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

Este 16 de setiembre, Caro contó que tuvo su tercera sesión de quimioterapia y horas antes de que le suministraran el medicamento, habló de cómo preparaba el cuerpo para eso y usó una frase de una amiga en la que le “marcó la cancha” a su padecimiento.

“Ejercicio, recargándome en el aire libre, alistando mi cuerpo para la tercera quimio. Llena de energía, fe y agradecimiento con mi cuerpo por poder moverse y con las posibilidades que me da Dios de poder tratar la enfermedad. Como dice una gran amiga: ‘El cáncer no sabe con quién se metió’”, escribió Carolina este martes en sus redes.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz cuenta cómo va su lucha contra el cáncer

Caro también dedicó emotivas palabras a su hermana Priscilla, quien estuvo con ella este martes en el hospital.

Pri compartió en redes una foto donde aparece Caro en medio de su tratamiento y esa imagen fue la que usó la esposa del exjugador de Alajuelense para hablar de su hermana y lo que ha significado ella en este proceso.

“Ella, mi mejor amiga, mi alma gemela, mi hermana. La persona con mayor empatía que conozco, con una lealtad nivel 1.000, y yo tengo el privilegio de compartir la vida con ella. Gracias Dios por permitirme estos momentos con ella, por mi tribu que me sostiene y por permitirme sentirlo cada minuto de mi quimio”, afirmó Carolina.

Carolina Jaikel
Carolina Jaikel estuvo acompañada de su hermana Priscilla en su tercera sesión de quimioterapia. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Carolina Jaikel muestra con orgullo cómo recibe la quimioterapia en su lucha contra el cáncer

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Carolina JaikelBryan Ruizcáncerquimioterapia
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.