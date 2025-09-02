Esposa de Bryan Ruiz cuenta cómo va su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, está recibiendo quimioterapia tras ser diagnosticada con cáncer de pulmón. (Instagram/Instagram)

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz contó en sus redes sociales cómo va su lucha contra el cáncer, al terminar su segundo proceso de quimioterapia.

Carolina Jaikel, pareja del exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, publicó que el tratamiento lo terminó hace una semana y que poco a poco se ha ido sintiendo mejor.

“Finalmente me empiezo a sentir yo. Voy de a poquitos, escuchando mi cuerpo, retomando ejercicio, trabajo y actividades de los cachorros”, dio a conocer en un posteo que hizo este martes.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó que hace una semana terminó su segundo tratamiento de quimioterapia. (redes/Instagram)

Jaikel, además, reconoció que esta segunda quimioterapia la sintió más ruda que la anterior, pero que eso no la ha derrumbado.

“Esta quimio me volcó, dicen que todas son distintas, y lo que más me ayudó a transitarla (además del amor y apoyo de mi tribu), fue sentir a Dios a través del que se ha vuelto mi versículo favorito: ‘Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad’”, publicó.

También recalcó que estos días, que se ha sentido más “frágil”, es cuando más cerca ha sentido a Dios.

“Tener la certeza que en estos momentos de vulnerabilidad y fragilidad es cuando más me acerco a Dios y Él trabaja en mi con todo el amor del mundo”, agregó.

