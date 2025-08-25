Bryan Ruiz y su esposa terminaron en el hospital tras fiesta de cumpleaños del exfutbolista

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz. (redes/Instagram)

Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, se llevaron un gran susto tras la fiesta del cumpleaños número 40 del exjugador.

El capi llegó al cuarto piso y lo celebró con amigos y familia en una linda fiesta que organizó Jaikel y es que, aunque todo fue felicidad, tras la celebración terminaron en el hospital.

Carolina mostró en sus historias de Instagram que, tras todo el bailongo, uno de sus dos hijos tuvo un pequeño accidente que le generó la fractura de dos huesos de su brazo derecho.

Jaikel no dio muchos detalles, pero compartió la foto del pequeño con yeso y explicó que la valentía de él, la motiva a ella en su propia lucha contra el cáncer.

“Mi León Valiente, dos huesitos quebrados y desplazados y él con una resiliencia increíble. Como le dije, es mi inspiración para ser fuerte, yo también”, mencionó.

Ella agregó que el accidente llegó justo cuando estudiaban una novena (oración) donde se mencionan los imprevistos de la vida.

“Lo más increíble es la tarea que nos tocaba de la novena que estamos haciendo. Hoy pronuncia un resignado ‘¡Sí!’, a todo acontecimiento imprevisto que suceda. Dios está en cada momento y lugar cuando decidimos verlo", finalizó.