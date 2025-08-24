Deportes

Bryan Ruiz celebró su cumpleaños y un exjugador del Saprissa puso el sabor en el festejo

Hace unos días, Bryan Ruiz llegó a los 40 años y lo festejó a lo grande con familiares y amigos

Por Yenci Aguilar Arroyo
Así celebró Bryan Ruiz su cumpleaños. Instagram Carolina Jaikel.
Así celebró Bryan Ruiz su cumpleaños. Instagram Carolina Jaikel.

Bryan Ruiz celebró sus 40 años por lo alto y lo acompañaron familiares y amigos.

El sábado por la noche, el exjugador de Alajuelense estuvo de fiesta para festejar su llegada al cuarto piso. Su esposa Carolina, su cuñada Priscilla y su hermano Yendrick fueron algunas de las personas que lo acompañaron en la pachanga.

Además, un exjugador del Saprissa dijo presente a la celebración. Christian Bolaños llegó a la fiesta con su esposa Jazmín Salas y ambos la pasaron de lo lindo, bailando y cantando al ritmo de Tapón, quien llegó a amenizar la velada.

También asistió Angie Alfaro, la esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Oviedo.

Así celebró Bryan Ruiz su cumpleaños. Instagram Jaz Salas.
Bola y su esposa lo dieron todo en la pista. Instagram Jaz Salas.
