Bryan Ruiz celebró su cumpleaños y un exjugador del Saprissa puso el sabor en el festejo

Así celebró Bryan Ruiz su cumpleaños. Instagram Carolina Jaikel. (Instagram Carolina Jaikel./Instagram Carolina Jaikel.)

Bryan Ruiz celebró sus 40 años por lo alto y lo acompañaron familiares y amigos.

El sábado por la noche, el exjugador de Alajuelense estuvo de fiesta para festejar su llegada al cuarto piso. Su esposa Carolina, su cuñada Priscilla y su hermano Yendrick fueron algunas de las personas que lo acompañaron en la pachanga.

Además, un exjugador del Saprissa dijo presente a la celebración. Christian Bolaños llegó a la fiesta con su esposa Jazmín Salas y ambos la pasaron de lo lindo, bailando y cantando al ritmo de Tapón, quien llegó a amenizar la velada.

También asistió Angie Alfaro, la esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Oviedo.