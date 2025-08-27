Deportes

Carolina Jaikel muestra con orgullo cómo recibe la quimioterapia en su lucha contra el cáncer

La esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, no se arruga y mostró orgullosa su tratamiento contra el cáncer

Por Yenci Aguilar Arroyo
Carolina Jaikel mostró cómo lleva su tratamiento contra el cáncer. Instagram Carolina Jaikel.
Carolina Jaikel no se arruga y con más fe y valentía que nunca recibe su tratamiento contra el cáncer.

La esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz compartió un posteo en sus redes sociales en el que aparece en un sillón, recibiendo quimioterapia.

“Líquido milagroso en cada célula”, escribió Carolina, mostrando cómo le inyectan la quimio en su brazo izquierdo, mientras que con la mano derecha sostiene un rosario, el cual lo tiene apretado hacia su pecho.

Recordemos que Jaikel fue a Estados Unidos, cuando le diagnosticaron el tumor en sus pulmones. Luego de algunas semanas, la abogada y el Capi regresaron al país y desde acá sigue luchando contra la enfermedad.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

