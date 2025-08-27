Carolina Jaikel muestra con orgullo cómo recibe la quimioterapia en su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel mostró cómo lleva su tratamiento contra el cáncer. Instagram Carolina Jaikel. ( Instagram Carolina Jaikel. /Instagram Carolina Jaikel.)

Carolina Jaikel no se arruga y con más fe y valentía que nunca recibe su tratamiento contra el cáncer.

La esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz compartió un posteo en sus redes sociales en el que aparece en un sillón, recibiendo quimioterapia.

LEA MÁS: Carolina Jaikel reveló una de las secuelas que le ha dejado su tratamiento contra el cáncer

“Líquido milagroso en cada célula”, escribió Carolina, mostrando cómo le inyectan la quimio en su brazo izquierdo, mientras que con la mano derecha sostiene un rosario, el cual lo tiene apretado hacia su pecho.

Recordemos que Jaikel fue a Estados Unidos, cuando le diagnosticaron el tumor en sus pulmones. Luego de algunas semanas, la abogada y el Capi regresaron al país y desde acá sigue luchando contra la enfermedad.

LEA MÁS: Hijo de Bryan Ruiz tuvo un tierno detalle con su mamá enfermita