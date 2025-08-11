Hijo de Bryan Ruiz tuvo un tierno detalle con su mamá enfermita

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, está recibiendo mucho amor y chineos tras su regreso a Costa Rica.

Ella está luchando contra un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos que la llevó a vivir unas semanas en Estados Unidos para tratarse con médicos de allá, pero este fin de semana volvió al país donde le han llovido mimos.

Por medio de su cuenta de Instagram mostró cómo ha estado disfrutando de sus hijos y de Mathias, el hijo mayor del exjugador.

Entre las historias que subió, contó que uno de sus hijos le llevó flores y mostró cómo los tres hermanos jugaron fútbol con el capi en la cancha que tienen en su casa, esto mientras ella los veía.

“Vivo por verlos felices. ‘Mamá, te traje esta flor’. Estas caricias que Dios nos manda a través de ellos”, escribió.

Otro detalle que recibió Jaikel este sábado fue por parte de Alajuelense, que para el partido contra Herediano pusieron una manta para ella.