Presentador que tuvo cáncer se solidariza con esposa de Bryan Ruiz y le envía un motivador mensaje

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, confirmó que fue diagnosticada con cáncer. (redes/Instagram)

El presentador Sergio González, de La Revista, de canal 8, le envió un motivador mensaje a la esposa de Bryan Ruiz luego de hablar sobre el cáncer de pulmón en el programa.

El lunes Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense, confirmó en sus redes que le diagnosticaron esta enfermedad el 30 de junio anterior y, además, hizo metástasis ósea.

En el programa de Multimedios hablaron de dicha enfermedad con un especialista y antes de finalizar la entrevista, el periodista, quien tuvo cáncer testicular, decidió mandarle unas palabras de apoyo y contarle su historia de fe.

Sergio fue diagnosticado en el 2019 y luego de ser operado y recibir varias sesiones de quimioterapia venció la enfermedad.

“Yo, Carolina, quiero cerrar esta entrevista no dando un testimonio, pero sí una historia de fe. Yo sé que nos enseñan a ser invencibles, pero no a que tenemos la oportunidad de derrumbarnos y luego levantarnos. Yo fui usted en un momento y no encontraba respuestas a las mil preguntas que me hacía de por qué a mí.

“Leía su relato sobre cómo iba donde un doctor con Bryan y revivía capítulos, no le voy a decir que no. Ambos sabemos que hay un Dios muy, muy grande que nos enseña a que en cualquier momento no hay que decir por qué a mí y lo cambia por un gracias, por hacerme una persona mejor con esa enfermedad tan dura como es el cáncer, que sé que suena muy difícil”, mencionó.

Los padres del periodista Sergio González fueron el principal apoyo en su etapa de superación del cáncer.

Él reconoció que esta enfermedad también es muy cruel y dura al recordar cuando murió su colega y amiga María del Mar Umaña, experiodista de Repretel (en junio de 2020), pero le recordó a Jaikel que solo Dios y sus “hilitos de amor”, como ella narró en su testimonio, la harán salir vencedora.

“Estoy seguro de que esos hilitos de amor la van a sacar adelante a la par de su familia, de su grupo de apoyo y de Dios. Mi hilito de amor fueron mis papás, los mejores del mundo”, dijo el presentador.

Sergio mencionó que, en su caso, dicha enfermedad lo hizo aprender a dar gracias por todo el proceso que pasó porque eso lo hizo ser un mejor ser humano.

“Yo no le miento, no hay día en que no me levante con temor o que no recuerde lo que pasó, pero no hay día que diga: ‘Gracias, Dios’. Un enorme abrazo para usted y a todas las familias que viven un momento tan duro como este”, concluyó.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz estuvieron en un hospital de Houston donde ella estuvo recibiendo un tratamiento contra su enfermedad. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel confesó en su publicación que dicho diagnóstico la derrumbó por completo, pero que con el tiempo llegaron ángeles y muchas bendiciones en vida que han hecho que la carga sea menos pesada.

“Un mes y unos días después de ese momento tan duro, siento que ha pasado una vida en medio. Veo para atrás ese instante grabado en mi cabeza y sonrío, pensando en que esa Carolina no sabía la cantidad de bendiciones que venían en el camino y cómo este diagnóstico le iba a cambiar la vida.

Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel (redes/Instagram)

“Esos hilitos de amor son la fuerza que maneja el mundo, son las conexiones nuestras con personas que queremos y que, a la vez, se conectan con otras personas que quieren, haciendo una telaraña gigante de amor”, fue parte de lo que escribió en su posteo la abogada.