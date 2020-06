“Mi mejor amiga, mi socia, la hermana que no tuve, cuando me diste la noticia de tu enfermedad, un dolor inmenso invadió mi corazón, miedo, incertidumbre, impotencia y desesperación, no entendí cómo alguien que es pura bondad tenía que pasar por una prueba tan difícil.. Aunque esos sentimientos no se han ido del todo, sólo puedo agradecerle a Dios por el tiempo que me permitió estar contigo, me enseñaste tantas cosas, me convertiste en un mejor ser humano y a tu lado aprendí a ser una mejor amiga. Agradezco a Dios por haberte conocido y darme la oportunidad de amarte. Gracias por tanto, Mari te amo con todo mi corazón y se que sólo te nos adelantaste”.