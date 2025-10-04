Carolina Jaikel regresó a Estados Unidos a seguir su tratamiento contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz regresó a Estados Unidos para seguir su tratamiento contra el cáncer y recibió una visita especial.
Jaikel está en tierras norteamericanas con el exfutbolista y su papá, don Rodrigo y este viernes, Bryan compartió una imagen de un encuentro que tuvieron en el país gringo.
Carolina conoció al cantante Danilo Montero y a su esposa Gloriana. Danilo es uno de los máximos exponentes de la música cristiana en el continente y también asistió al hospital y así estuvo su día.
“Espera de hospital con ellos (su papá y esposo); son un abrazo del alma. Ver el amor de Dios en cada segundo, en cada abrazo y en cada lágrima”, mencionó Caro.