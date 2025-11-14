La moderna cirugía a la que se sometió Carolina Jaikel para seguir su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó que la última quimioterapia a la que se sometió le cayó un poco pesado y le ha costado sentirse bien.

Jaikel reveló que estaba preparando una fiesta para su hijo Benjamín, pero el tema de los preparativos para el festejo se le ha complicado, porque además se sometió a un proceso para seguir su lucha contra el cáncer.

LEA MÁS: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, habló del milagro que vive tras su diagnóstico de cáncer

Caro contó que desde hace meses estaba corriendo para la fiesta de Benjamín, pero en el ir y venir a Estados Unidos no había podido guardar una fecha y dijo que la fiesta sería este jueves.

Carolina Jaikel reveló que se sometió a una cirugía, para seguir su lucha contra el cáncer. Instagram Carolina Jaikel. ( Instagram Carolina Jaikel. /Instagram Carolina Jaikel.)

La cirugía a la que se sometió Carolina Jaikel

La esposa del excapitán de Alajuelense se hizo una radiocirugía de pulmón.

“Como nos tuvimos que ir a Houston de emergencia, normalmente me ponía la quimio un día y a los 6 días ya estaba perfecta, pero esta quimio me ha volcado.

LEA MÁS: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, confirma que lucha contra el cáncer

“Además, me hice una radiocirugía de pulmón y se me acumuló todo; he estado batallando por sentirme bien”, destacó la también abogada.

Una radiocirugía se utiliza para tratar tumores de pulmón sin necesidad de realizar incisiones en la piel.