La moderna cirugía a la que se sometió Carolina Jaikel para seguir su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel reveló que además de la quimioterapia se sometió a una radiocirugía, como parte de su tratamiento contra el cáncer

Por Yenci Aguilar Arroyo

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó que la última quimioterapia a la que se sometió le cayó un poco pesado y le ha costado sentirse bien.

Jaikel reveló que estaba preparando una fiesta para su hijo Benjamín, pero el tema de los preparativos para el festejo se le ha complicado, porque además se sometió a un proceso para seguir su lucha contra el cáncer.

Caro contó que desde hace meses estaba corriendo para la fiesta de Benjamín, pero en el ir y venir a Estados Unidos no había podido guardar una fecha y dijo que la fiesta sería este jueves.

Carolina Jaikel y su lucha contra el cáncer.
Carolina Jaikel reveló que se sometió a una cirugía, para seguir su lucha contra el cáncer. Instagram Carolina Jaikel. ( Instagram Carolina Jaikel. /Instagram Carolina Jaikel.)

La cirugía a la que se sometió Carolina Jaikel

La esposa del excapitán de Alajuelense se hizo una radiocirugía de pulmón.

“Como nos tuvimos que ir a Houston de emergencia, normalmente me ponía la quimio un día y a los 6 días ya estaba perfecta, pero esta quimio me ha volcado.

“Además, me hice una radiocirugía de pulmón y se me acumuló todo; he estado batallando por sentirme bien”, destacó la también abogada.

Una radiocirugía se utiliza para tratar tumores de pulmón sin necesidad de realizar incisiones en la piel.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

