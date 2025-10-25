Farándula

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, habló del milagro que vive tras su diagnóstico de cáncer

Carolina Jaikel dio a conocer a inicios de agosto la lamentable noticia de que luchaba contra esa enfermedad

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Una vez más, Carolina Jaikel abrió su corazón mientras enfrenta el cáncer de pulmón con metástasis ósea y habló sobre el milagro que vive luego de recibir su duro diagnóstico médico.

La esposa de Bryan Ruiz confirmó a inicios de agosto la situación de salud que cambió por completo su vida y la de su familia.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz tendrá que hacer algo muy doloroso para seguir con su tratamiento contra el cáncer

Precisamente, ese cambio fue lo que Carolina considera milagroso, a pesar del largo y difícil camino que transita por su lucha contra el cáncer.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz
Carolina Jaikel junto a su esposo Bryan Ruiz. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

Reflexión en medio de la enfermedad

Este viernes por la noche, Jaikel compartió en Instagram una fotografía de hace varios meses en la que hablaba con sus hijos y con Bryan a través de Facetime. En la imagen, Carolina aparece con los ojos rojos de tanto llorar por la situación que enfrentaba.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz vive algo que nunca pensó después de una quimio que “la volcó”

“Hace unos meses me tomé una foto de un Facetime con los cachorros y tenía los ojitos así, rojos de llorar de dolor y miedo. Hoy veo esta foto y esos ojitos también son de llorar pero de agradecimiento con Dios por nunca soltarme”, comentó Jaikel.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, se refirió al milagro que vive con el cáncer en esta publicación de sus historias de Instagram. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

Esperanza y fe para seguir adelante

Carolina agregó: “Y aunque el camino es largo y falta mucho por recorrer, hoy nuestros corazones están llenos de esperanza en lugar de angustia. No vamos a volver a ser los mismos, ninguno, y ese es el milagro más grande”.

LEA MÁS: Carolina Jaikel regresó a Estados Unidos a seguir su tratamiento contra el cáncer

La comunicadora ha reiterado que, a pesar de la dura enfermedad, el diagnóstico le salvó la vida y le devolvió la fe en Dios, inspirando a muchas personas que atraviesan situaciones similares.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Carolina JaikelBryan Ruizcáncer
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.