Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, habló del milagro que vive tras su diagnóstico de cáncer

Una vez más, Carolina Jaikel abrió su corazón mientras enfrenta el cáncer de pulmón con metástasis ósea y habló sobre el milagro que vive luego de recibir su duro diagnóstico médico.

La esposa de Bryan Ruiz confirmó a inicios de agosto la situación de salud que cambió por completo su vida y la de su familia.

Precisamente, ese cambio fue lo que Carolina considera milagroso, a pesar del largo y difícil camino que transita por su lucha contra el cáncer.

Carolina Jaikel junto a su esposo Bryan Ruiz. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

Reflexión en medio de la enfermedad

Este viernes por la noche, Jaikel compartió en Instagram una fotografía de hace varios meses en la que hablaba con sus hijos y con Bryan a través de Facetime. En la imagen, Carolina aparece con los ojos rojos de tanto llorar por la situación que enfrentaba.

“Hace unos meses me tomé una foto de un Facetime con los cachorros y tenía los ojitos así, rojos de llorar de dolor y miedo. Hoy veo esta foto y esos ojitos también son de llorar pero de agradecimiento con Dios por nunca soltarme”, comentó Jaikel.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, se refirió al milagro que vive con el cáncer en esta publicación de sus historias de Instagram. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

Esperanza y fe para seguir adelante

Carolina agregó: “Y aunque el camino es largo y falta mucho por recorrer, hoy nuestros corazones están llenos de esperanza en lugar de angustia. No vamos a volver a ser los mismos, ninguno, y ese es el milagro más grande”.

La comunicadora ha reiterado que, a pesar de la dura enfermedad, el diagnóstico le salvó la vida y le devolvió la fe en Dios, inspirando a muchas personas que atraviesan situaciones similares.