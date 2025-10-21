Deportes

Esposa de Bryan Ruiz tendrá que hacer algo muy doloroso para seguir con su tratamiento contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz fue diagnosticada con cáncer a finales de junio

Por Yenci Aguilar Arroyo
Carolina Jaikel
Carolina Jaikel (Instagram/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz se despidió nuevamente de sus hijos, Benjamín y Leonardo, para continuar su tratamiento contra el cáncer.

Este lunes, Jaikel le dedicó un sentido mensaje a sus niños, antes de hacer maletas y volver a Estados Unidos, país en donde recibe sus medicamentos, luego de conocerse que fue diagnosticada con esta enfermedad, a finales de junio.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz volverá a Estados Unidos, para seguir su tratamiento contra el cáncer. Instagram Carolina Jaikel. (Instagram Carolina Jaikel. /Instagram Carolina Jaikel.)

A través de sus redes sociales, Carolina compartió un texto cargado de fe.

“Una despedida más, pero cada vez más llenos de Dios, cada vez con más fe, cada vez más agarrados de su mano.

“Esta vez dejo mi corazón entero, pero mi mirada está puesta donde tiene que estar”, destacó la esposa de Bryan Ruiz.

