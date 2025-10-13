Esposa de Bryan Ruiz vive algo que nunca pensó después de una quimio que “la volcó”

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, está recibiendo sus tratamientos de quimioterapia en Estados Unidos. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, recién terminó otra de sus sesiones de quimioterapia y, según contó, esta vez si la “volcó”.

La pareja del exjugador de Liga Deportiva Alajuelense está recibiendo su tratamiento en un hospital de Estados Unidos, por lo que viaja a este país constantemente.

Ambos regresaron a inicios de mes tras culminar la cuarta sesión de quimio y este lunes ella se refirió una vez más cómo su proceso y cómo se siente de salud.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, reconoció que su última quimioterapia fue muy fuerte. (redes/Instagram)

“Volviendo a sentirme persona ¿después de una quimio que me volcó. No todas son iguales, pero todas pasan y voy a agradecerle siempre a Dios y a mi cuerpo por la oportunidad de recibir tratamiento”.

“Es un privilegio estar vivo y tener salud para hacer ejercicio”, publicó.

A finales de junio a la esposa del exfutbolista le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis ósea y siempre se ha mostrado muy positiva, pese a lo duro que han sido los tratamientos y el enfrentar dicha enfermedad.

"Dios está aquí" fue la canción que Bryan Ruiz le enseñó a su hijo para que no se sienta solo. (redes/Instagram)

Jaikel también contó que su esposo le enseñó a sus hijos la canción “Dios está aquí” para cuando tengan miedo y así no se sientan solos.