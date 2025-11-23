Bryan Ruiz reaparece en medio del tratamiento de su esposa para dedicarse a otro deporte

El exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz reapareció en medio del tratamiento que lleva su esposa, para dedicarle un ratito al deporte.

Este domingo, Bryan y su hermano Yendrick fueron dos de los participantes en la octava edición de la carrera KRun by Under Armour.

Ruiz y su familia han dedicado todas sus energías para apoyar a su esposa, Carolina Jaikel , quien en este momento lucha contra un cáncer.

LEA MÁS: La moderna cirugía a la que se sometió Carolina Jaikel para seguir su lucha contra el cáncer

Bryan Ruiz reapareció en medio del tratamiento de su esposa, para competir en una emblemática carrera. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Mambo” Núñez también participó en la carrera

El excapitán de la Selección Nacional y Yendrick compitieron en la categoría de los 10 kilómetros, cuyo recorrido inició en La Sabana y finalizó en este pulmón josefino.

El exdelantero del Herediano Víctor Núñez fue otro de los exfutbolistas que se apuntó a esta competencia.

LEA MÁS: Saprissa vs Herediano: el gol de los morados está cargado de polémica y le contamos por qué

Al finalizar la competencia, el Mambo se dedicó a compartir con algunos de los participantes y también para recuperarse del intenso trajín.

El exjugador de Herediano Víctor "Mambo" Nuñez también participó en la competencia. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Luego de la carrera, Bryan y Yendrick dedicaron unos minutos a la recuperación. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Yendrick Ruiz sigue muy vinculado al deporte, luego de su retiro del fútbol, a mediados de año. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los hermanos lucieron orgullosos sus medallas. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)