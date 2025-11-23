Deportes

Bryan Ruiz reaparece en medio del tratamiento de su esposa para dedicarse a otro deporte

El exjugador Bryan Ruiz y su hermano Yendrick compitieron en una carrera, en un momento de respiro en medio del apoyo que brindan a la esposa de Bryan, Carolina Jaikel, en su lucha contra el cáncer

Por Yenci Aguilar Arroyo

El exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz reapareció en medio del tratamiento que lleva su esposa, para dedicarle un ratito al deporte.

Este domingo, Bryan y su hermano Yendrick fueron dos de los participantes en la octava edición de la carrera KRun by Under Armour.

Ruiz y su familia han dedicado todas sus energías para apoyar a su esposa, Carolina Jaikel, quien en este momento lucha contra un cáncer.

Carrera Under Armour
Bryan Ruiz reapareció en medio del tratamiento de su esposa, para competir en una emblemática carrera. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Mambo” Núñez también participó en la carrera

El excapitán de la Selección Nacional y Yendrick compitieron en la categoría de los 10 kilómetros, cuyo recorrido inició en La Sabana y finalizó en este pulmón josefino.

El exdelantero del Herediano Víctor Núñez fue otro de los exfutbolistas que se apuntó a esta competencia.

Al finalizar la competencia, el Mambo se dedicó a compartir con algunos de los participantes y también para recuperarse del intenso trajín.

Carrera Under Armour
El exjugador de Herediano Víctor "Mambo" Nuñez también participó en la competencia. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Carrera Under Armour
Luego de la carrera, Bryan y Yendrick dedicaron unos minutos a la recuperación. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Carrera Under Armour
Yendrick Ruiz sigue muy vinculado al deporte, luego de su retiro del fútbol, a mediados de año. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Carrera Under Armour
Los hermanos lucieron orgullosos sus medallas. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Carrera Under Armour
Bryan Ruiz se dedicó a competir con algunos participantes. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
