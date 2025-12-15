Esposa de Bryan Ruiz comparte emotivo momento familiar previo a su nuevo viaje médico

Carolina Jaikel viajará de nuevo a Estados Unidos con su esposo, Bryan Ruiz, para seguir con su tratamiento. ( Instagram Carolina Jaikel. /Instagram Carolina Jaikel.)

La fe volvió a hacerse presente en uno de los momentos más sensibles que atraviesa la familia del exfutbolista Bryan Ruiz.

Su esposa, Carolina Jaikel, conmovió a sus seguidores al compartir la especial petición que le hicieron sus hijos justo antes de que ella saliera nuevamente del país para continuar con el tratamiento contra el cáncer que enfrenta.

Según relató la propia Jaikel en redes sociales, el momento se dio minutos antes de la despedida, cuando sus dos hijos, conscientes de la ausencia que se venía, pidieron detenerse un instante para rezar juntos.

“‘Mamá, papá, ¿rezamos un misterio antes de que se vayan?’ A veces pedimos un milagro sin darnos cuenta de que el milagro más importante ya está hecho”, escribió Carolina junto a una fotografía familiar que rápidamente generó reacciones de apoyo, mensajes de fe y muestras de cariño.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó la hermosa petición que le hicieron sus hijos antes de partir de su casa. (redes/Instagram)

La esposa del histórico capitán de la Selección Nacional lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Cuando dio a conocer la noticia de su enfermedad, confesó que el miedo, la angustia y la incertidumbre marcaron los primeros días, pero también relató cómo, poco a poco, comenzó a notar lo que ella misma llamó “hilitos de amor”: personas que aparecieron en el momento justo, palabras que reconfortaron y situaciones que le devolvieron la esperanza.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, está haciendo la corona de adviento junto con sus hijos. (redes/Instagram)

Desde entonces, Jaikel ha compartido con sus seguidores fragmentos de su proceso, dejando ver que esta etapa también la ha llevado por un profundo camino espiritual.