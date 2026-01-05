Esposa de Bryan Ruiz celebra un mes sin quimioterapia, pero así se prepara para lo que se viene esta semana

Con palabras que nacen desde lo más profundo de su corazón, Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, volvió a conmover a sus seguidores al compartir cómo se encuentra actualmente de salud y la lección de vida que este proceso le ha dejado.

Carolina contó que vivió “un mes delicioso sin quimio”, un respiro que su cuerpo y su alma agradecieron enormemente tras semanas difíciles de tratamiento.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, celebró pasar diciembre sin recibir quimio, pues su cuerpo se lo agradeció mucho. (redes/Instagram)

Ese tiempo sin químicos en su cuerpo le permitió sentirse mejor, recargar fuerzas y abrazar la vida. Además de disfrutar de unas vacaciones en playa junto a su familia como lo dejó ver en sus redes.

Sin embargo, también confesó que esta semana deberá retomar la quimioterapia, un paso que asume “con fe y gratitud” y, sobre todo, con mucha valentía.

Mensaje de nuevo año

Lejos de enfocarse en el miedo, Jaikel aprovechó el momento para enviar un mensaje e invitar a todos sus seguidores de redes a cambiar la mirada con la que iniciaron este 2026.

Más que llenarnos de metas y objetivos, propuso algo esencial: “¿Qué tal si en lugar de ponernos metas y objetivos a corto y largo plazo para este 2026, nos proponemos a disfrutar el presente".

“Cada segundo que respiramos; es un milagro”, escribió, recordándonos que, incluso en medio de la batalla, la vida sigue siendo un regalo.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, sigue muy motivada haciendo ejercicio en familia. (redes/Instagram)

Su mensaje fue recibido con muestras de cariño, apoyo y admiración por la fortaleza con la que enfrenta uno de los retos más grandes de su vida.