Farándula

Esposa de Bryan Ruiz celebra un mes sin quimioterapia, pero así se prepara para lo que se viene esta semana

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó cómo se siente con un mes de no recibir quimioterapia

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez

Con palabras que nacen desde lo más profundo de su corazón, Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, volvió a conmover a sus seguidores al compartir cómo se encuentra actualmente de salud y la lección de vida que este proceso le ha dejado.

Carolina contó que vivió “un mes delicioso sin quimio”, un respiro que su cuerpo y su alma agradecieron enormemente tras semanas difíciles de tratamiento.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, celebró pasar diciembre sin recibir quimio, pues su cuerpo se lo agradeció mucho. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Carolina Jaikel se refirió a una persona que ha sido clave para su familia en su lucha contra el cáncer

Ese tiempo sin químicos en su cuerpo le permitió sentirse mejor, recargar fuerzas y abrazar la vida. Además de disfrutar de unas vacaciones en playa junto a su familia como lo dejó ver en sus redes.

Sin embargo, también confesó que esta semana deberá retomar la quimioterapia, un paso que asume “con fe y gratitud” y, sobre todo, con mucha valentía.

Mensaje de nuevo año

Lejos de enfocarse en el miedo, Jaikel aprovechó el momento para enviar un mensaje e invitar a todos sus seguidores de redes a cambiar la mirada con la que iniciaron este 2026.

Más que llenarnos de metas y objetivos, propuso algo esencial: “¿Qué tal si en lugar de ponernos metas y objetivos a corto y largo plazo para este 2026, nos proponemos a disfrutar el presente".

“Cada segundo que respiramos; es un milagro”, escribió, recordándonos que, incluso en medio de la batalla, la vida sigue siendo un regalo.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, sigue muy motivada haciendo ejercicio en familia. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz enfrenta su episodio más fuerte y requiere transfusión de sangre

Su mensaje fue recibido con muestras de cariño, apoyo y admiración por la fortaleza con la que enfrenta uno de los retos más grandes de su vida.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bryan Ruizesposa de Bryan RuizCarolina JaikelCarolina Jaikel cáncer
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.