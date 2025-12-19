Farándula

Carolina Jaikel se refirió a una persona que ha sido clave para su familia en su lucha contra el cáncer

Esposa de Bryan Ruiz tuvo un hermoso detalle con la mujer tras una linda sorpresa que recibió de ella

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, se refirió públicamente a una persona que ha sido fundamental para ella y su familia durante el duro proceso de salud que enfrenta tras su diagnóstico de cáncer.

La empresaria y mamá tuvo un hermoso detalle con esta mujer luego de que ella la sorprendiera con un gesto cargado de amor y apoyo, pese a la distancia.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, hizo público en agosto su diagnóstico médico. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, se llena de esperanza con noticia que dio sobre el cáncer que enfrenta

Una ayuda que se volvió bendición

La persona a la que Carolina agradeció es Blanca Lobo, la señora que les ayuda con los quehaceres del hogar y el cuidado de sus hijos Benjamín y Leonardo, y que se ha convertido en un pilar para la familia Ruiz Jaikel.

Blanca compartió en Instagram una fotografía junto a los pequeños y escribió un mensaje que tocó profundamente el corazón de Carolina.

Contando las horas para verlos y abrazarlos, mamá y papá”, escribió Lobo en la publicación, en la que etiquetó tanto a Carolina como a Bryan.

Carolina Jaikel
Carolina Jaikel fue sorprendida por este detalle de Blanca Lobo. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz comparte emotivo momento familiar previo a su nuevo viaje médico

La emotiva reacción de Carolina Jaikel

Los esposos no se encuentran actualmente en Costa Rica, ya que Carolina viajó esta semana a Estados Unidos para recibir una nueva sesión de su tratamiento contra el cáncer, acompañada en todo momento por Bryan Ruiz.

Al ver la publicación, Carolina no ocultó su emoción y confesó públicamente lo mucho que Blanca ha significado para ellos en esta etapa tan difícil.

Los amo, cachorritos, y a vos, Blanca, que has sido una bendición. Qué Dios te devuelva tanto amor”, reaccionó Jaikel.

Noticias alentadoras sobre su tratamiento

Este viernes, Carolina también compartió un mensaje lleno de fe y esperanza, en el que confirmó que su tratamiento médico avanza de manera positiva.

Donde hubo lágrimas de dolor, Dios puso su mano para transformarlas en fe y hoy hay (lágrimas) de alegría y agradecimiento. Por un tratamiento que está funcionando y por exámenes superpositivos. Gracias por cada oración y por todo el amor. Dios sabe que no cambio ni un segundo este diagnóstico. Me llevó a Él”, publicó Jaikel.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz,
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó este viernes lo bien que va con su tratamiento contra el cáncer. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Bryan Ruiz reaparece en medio del tratamiento de su esposa para dedicarse a otro deporte

Su diagnóstico

Fue en agosto pasado cuando Carolina Jaikel hizo público que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea, una noticia que conmovió al país y que desde entonces ha generado una ola constante de mensajes de apoyo y oraciones para ella y su familia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Carolina JaikelBryan Ruizcáncer
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.