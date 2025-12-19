Carolina Jaikel se refirió a una persona que ha sido clave para su familia en su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, se refirió públicamente a una persona que ha sido fundamental para ella y su familia durante el duro proceso de salud que enfrenta tras su diagnóstico de cáncer.

La empresaria y mamá tuvo un hermoso detalle con esta mujer luego de que ella la sorprendiera con un gesto cargado de amor y apoyo, pese a la distancia.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, hizo público en agosto su diagnóstico médico. (redes/Instagram)

Una ayuda que se volvió bendición

La persona a la que Carolina agradeció es Blanca Lobo, la señora que les ayuda con los quehaceres del hogar y el cuidado de sus hijos Benjamín y Leonardo, y que se ha convertido en un pilar para la familia Ruiz Jaikel.

Blanca compartió en Instagram una fotografía junto a los pequeños y escribió un mensaje que tocó profundamente el corazón de Carolina.

“Contando las horas para verlos y abrazarlos, mamá y papá”, escribió Lobo en la publicación, en la que etiquetó tanto a Carolina como a Bryan.

Carolina Jaikel fue sorprendida por este detalle de Blanca Lobo. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

La emotiva reacción de Carolina Jaikel

Los esposos no se encuentran actualmente en Costa Rica, ya que Carolina viajó esta semana a Estados Unidos para recibir una nueva sesión de su tratamiento contra el cáncer, acompañada en todo momento por Bryan Ruiz.

Al ver la publicación, Carolina no ocultó su emoción y confesó públicamente lo mucho que Blanca ha significado para ellos en esta etapa tan difícil.

“Los amo, cachorritos, y a vos, Blanca, que has sido una bendición. Qué Dios te devuelva tanto amor”, reaccionó Jaikel.

Noticias alentadoras sobre su tratamiento

Este viernes, Carolina también compartió un mensaje lleno de fe y esperanza, en el que confirmó que su tratamiento médico avanza de manera positiva.

“Donde hubo lágrimas de dolor, Dios puso su mano para transformarlas en fe y hoy hay (lágrimas) de alegría y agradecimiento. Por un tratamiento que está funcionando y por exámenes superpositivos. Gracias por cada oración y por todo el amor. Dios sabe que no cambio ni un segundo este diagnóstico. Me llevó a Él”, publicó Jaikel.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó este viernes lo bien que va con su tratamiento contra el cáncer. (Instagram/Instagram)

Su diagnóstico

Fue en agosto pasado cuando Carolina Jaikel hizo público que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea, una noticia que conmovió al país y que desde entonces ha generado una ola constante de mensajes de apoyo y oraciones para ella y su familia.