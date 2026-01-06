Torneo Nacional

El Machillo Ramírez revela la apuesta con sus jugadores que se volvió viral

Óscar “Machillo” Ramírez habló sobre cómo se dio la idea para su famoso baile tras quedar con campeón con Alajuelense

Por Sergio Alvarado

Una de las imágenes que más quedaron en la mente de la afición en general tras el campeonato 31 de Alajuelense, fue el baile que realizó Óscar “Machillo” Ramírez en la tarima tras recoger la medalla y título de campeón.

El entrenador rojinegro sacó los pasos prohibidos, en un momento de muchas risas, y festejó que se volvió viral en un instante al ver el ritmo del DT.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Machillo Ramírez habló sobre el baile que se mandó en la final tras ganar el título de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

“Ganen y con mucho gusto bailo”

Los stickers y videos corrieron como la pólvora, pero no se sabía mucho del tema hasta que este martes el Machillo confesó cómo salió la idea y que fue idea de los jugadores; sin embargo, había una condición.

“Ellos me habían visto bailando ahí, entonces hablaron que si ganábamos, que bailara, y yo les dije: ‘Ganen y yo con mucho gusto lo hago’, pero fue espontáneo”, explicó.

¿Qué se hizo Machillo en el desfile manudo?

Muchos se preguntaron qué se hizo el Machillo en los eventos de celebración manudos; en el desfile de celebración del domingo no estuvo presente, ni se vio en ninguna fiesta.

Óscar Ramírez no paró de celebrar el título 31 de Alajuelense
Óscar Ramírez celebró el título 31 de Alajuelense en diciembre. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Yo, por lo general, no acostumbro andar en eso; es muy cansado para mí, se me hace muy pesado después de los partidos y ya es difícil. Solo una vez lo hice para que los chiquillos míos lo vivieran y después no más. Mi paz y tranquilidad es irme para la casa, sabiendo que se cumplió con lo que es, los muchachos son los que se merecen eso”, comentó.

Machillo vio el evento por televisión, tranquilo desde su casa, pues afirma que a su edad (61 años) ya no anda para esos trotes.

“Me contaron cómo estuvo y para esos trotes yo ya no”, añadió.

Machillo Ramírez la pasó en Hojancha

Ramírez se fue para Hojancha el 25 de diciembre, sitio en el que descansó y recargó pilas, pero cuando llegó organizaron un festejo allá que para él no era necesario, pero la gente de la comunidad insistió.

