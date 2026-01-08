Ídolo manudo es claro sobre los refuerzos que Alajuelense debe buscar para el 2026

Alajuelense está en búsqueda de refuerzos para el 2026. Al cuadro manudo vendrán más jugadores, es un deseo que expresaron tanto el técnico, Óscar Ramírez, como el gerente deportivo, Carlos Vela.

¿Qué puestos busca reforzar Alajuelense para el 2026?

Alajuelense busca un socio en ofensiva para Ronaldo Cisneros. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El asunto acá es: ¿Quiénes vendrán y qué zonas del campo cubrirán? Ese es el detalle en el que los manudos sí han sido más celosos para hablar; sin embargo, la idea es que sean de corte ofensivo, un nueve y algún volante creativo o para el medio campo.

Pablo Izaguirre analiza las necesidades ofensivas de la Liga

Para Pablo Izaguirre, exjugador rojinegro muy querido por la afición, la Liga debe apuntar fortalecer su ofensiva, especialmente buscar una figura que acompañe o ayude al mexicano Ronaldo Cisneros.

“Yo siento que lo del nueve es fundamental para no dejar solo a Ronaldo, es claro que Toril no cumplió las expectativas y he escuchado algunos nombres de jugadores que me parece pueden ser importantes para la Liga, pero hay que ver, lo que sí estamos claros es que le hace falta otro nueve al club”, comentó.

Pablo Izaguirre fue claro en la necesidad de buscar un nueve y un diez para Alajuelense. (Jose Cordero)

La importancia de un diez en el esquema rojinegro

El argentino también considera que traer un diez, un jugador que mueva la bola, sigue siendo importante y otro de los puestos que hace falta llenar.

“Un volante creativo sería necesario también y lo que me parece es que la Liga anda en busca de eso también, son los puestos que quiere cubrir, porque los volantes que tiene pueden jugar de mixtos.

“Creo sería un jugador con algunas características, que sea buen pasador, pero que encare y también que tenga gol, porque si traemos un jugador que solo va a jugar para los costados, que no tenga buen uno contra uno y no tenga gol, no te va servir mucho, eso lo resuelve con los jugadores que tiene”, explicó.

Una planilla más balanceada que en otros torneos

Izaguirre considera que la Liga es un equipo bien balanceado, esta planilla se armó mejor que en otras ocasiones y si se puede potenciar, es claro dónde sería.

“La Liga es un equipo bien balanceado, que tiene a Washington Ortega, que tiene a Bayron Mora, que demostró mucho carácter y personalidad, por lo que ahí está bien, en defensa también, por lo que siento que es el nueve y un creativo ofensivo es donde el equipo se vería más robusto”, añadió.

Nombres que suenan en el mercado manudo

Varios nombres han saltado sobre la palestra. El argentino Agustín Auzmendi no habría sido considerado por su alto costo, mientras que han sonado otros como el hondureño Jorge Benguché y el catracho Jorge Álvarez para la media cancha.

Sobre el diez del Olimpia, el presidente de los albos indicó que no les ha llegado ofertas por el jugador.

El debut rojinegro y los fichajes pendientes

Los manudos debutan el próximo jueves 15 de enero ante Sporting, por lo que buscarán resolver fichajes pronto. De momento el único contratado es el extremo costarricense Kenneth Vargas.