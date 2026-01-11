Periodista revela dato clave que podría acercar a Jorge Álvarez a Alajuelense

La situación del hondureño Jorge Álvarez en el Olimpia de Honduras y un posible traspaso a Alajuelense es un tema que no se puede dar por cerrado y que trae novedades.

Hay muchas expectativas, tanto en tierra catracha como en Costa Rica, sobre qué pasará con el diez albo, muchas dudas en el ambiente que se han ido resolviendo poco a poco.

El caso de Jorge Álvarez y una posible llegada a Alajuelense se mueve todos los días. (Jose Cordero/José Cordero)

El contrato de Jorge Álvarez con Olimpia

En Honduras no hay un dato claro de cuándo acaba el contrato del jugador con Olimpia, pues la directiva del club solo ha dicho que su ligamen es “por largo tiempo”.

Álvaro De la Rocha, uno de los periodistas que más ha seguido el caso, indicó este domingo que el contrato acaba en diciembre del 2026.

“La renovación de Jorge Álvarez la desvelé en junio 2024. Es por eso que sé lo que informo y ratifico cada palabra: Jorge Daniel finaliza su vínculo contractual con Olimpia en diciembre 2026.

“Esto fue lo dijo el protagonista 4 días después, el 17 de junio: noten la sonrisa cómplice, que no lo niega y aclara su deseo de en algún momento ser legionario”, escribió en un mensaje en la red social X, acompañado de declaraciones del jugador.

El deseo de ser legionario

Desde hace año y medio, Álvarez afirmó que tiene la ilusión de ser legionario y que si llegaba alguna oferta, la consideraría.

“Estamos felices, pero si llega alguna oportunidad, creo que para todo jugador sería muy importante y Dios mediante pueda llegar en algún momento”, dijo el futbolista.

➥ La renovación de Jorge Álvarez la desvelé en Junio 2024. Es por eso que sé lo que informo y ratificó cada palabra: Jorge Daniel finaliza su vínculo contractual con Olimpia en Diciembre 2026.



Luz verde para negociar con Alajuelense

Según informan De la Rocha y otros comunicadores catrachos, el entorno del futbolista dio luz verde a Alajuelense para negociar.

“El ‘23’ le ha hecho saber a Olimpia su deseo de salir de Honduras y tras una reunión el año pasado les ha pedido que escuchen cualquier propuesta que llegue por su traspaso.

“El talentoso volante considera que ya le ha dado todo al club donde ha ganado 10 ligas, 1 título de Copa Centroamericana y una semifinal de Liga de Campeones, por lo que valora que es momento oportuno para probar cosas nuevas para su carrera y vida”, indicó.

Carlos Vela y Alajuelense tendrían el visto bueno para negociar con Jorge Álvarez afirman en Honduras. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una negociación con presión para Olimpia

Los manudos deberán negociar con Olimpia, pero con el visto bueno del jugador, algo que podría facilitar las cosas.

Jorge Álvarez no estaría interesado en negociar una renovación, por lo que si los albos lo amarran ahora, lo podrían perder gratis más adelante, situación que deja a los catrachos en una posición en la que deberán analizar muy bien el tema.

