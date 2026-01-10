Olimpia publica mensaje sobre Jorge Álvarez y desata pedidos de la afición rojinegra

El Olimpia de Honduras lanzó en sus redes sociales una publicación sobre Jorge Álvarez, para sacar pecho con una de sus estrellas, lo cual generó una gran reacción de aficionados de Alajuelense, quienes hicieron una petición muy concreta.

“El Mago” en el trono y la copa de campeón

Los albos subieron una fotografía del volante que decía “El Mago. Don Jorge Daniel Álvarez Rodas”, en la que aparece sentado en un trono, junto a la medalla y la copa de campeón ganada el miércoles en la final del fútbol hondureño.

Olimpia publicó esta foto de Jorge Álvarez que generó muchos comentarios de manudos. (X de Olimpia/X de Olimpia)

La imagen fue publicada este viernes a las 10 p.m. y desde entonces generó muchísimos comentarios, que continuaron la mañana de este sábado, en su mayoría de aficionados manudos pidiéndole al club catracho que deje ir al jugador a Alajuelense.

Manudos hablan de provocación

Algunos incluso reclamaron que los catrachos utilizaron un estilo de fotos similar al que sacaron los jugadores erizos tras salir campeones en diciembre, lo que perciben como una “provocación”.

“Crack, Olimpia es un gran equipo, pero que se venga al tricampeón”.

“Sí, sí, pero suéltenlo”.

“Suéltenlo, él quiere venir”.

“Suéltenlo, para que pueda sacarse mejores fotos”.

Suéltenlo, para que pueda sacarse mejores fotos. pic.twitter.com/KIPYEc29s2 — GATO (@GATOXKARIM) January 10, 2026

Estos fueron algunos de los comentarios publicados en la red social X (antes Twitter).

Álvarez quiere venir, pero hay contrato de por medio

La versión principal que se maneja es que el jugador sí quiere venir a la Liga y así se lo habría hecho saber al club, pero al tener contrato hasta diciembre, los manudos están obligados a negociar con Olimpia si desean traerlo para el Clausura 2026.

Los fanáticos de Alajuelense quieren ver a Jorge Álvarez como rojinegro. (Jose Cordero/José Cordero)

Un detalle que acerca posiciones

Un dato curioso es que el hondureño trabaja con la misma agencia de representación que el mexicano Ángel Zaldívar, quien ya estaría amarrado con los manudos, un detalle que facilita la conexión directa con el jugador.