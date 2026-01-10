Alajuelense apuesta por el delantero mexicano Ángel Zaldívar para reforzar su ofensiva

Alajuelense sigue moviéndose en el mercado internacional en búsqueda de sus refuerzos para el 2026 y ya tendría amarrado al delantero mexicano Ángel Zaldívar.

Desde este viernes por la noche trascendió el nombre del atacante azteca de 31 años, quien viene de jugar en el fútbol mexicano con el FC Juárez de la Liga MX.

Ángel Zaldivar viene de jugar con Juárez FC de la primera división del fútbol mexicano. (GUILLERMO ARIAS/AFP)

TUDN da por hecho el fichaje del delantero mexicano

Una nota de la cadena TUDN indica que el jugador vendrá a jugar a Costa Rica tras su paso por el cuadro bravo y lo da como un hecho.

“Este viernes se dio a conocer que los Bravos estarían por firmar a un jugador mexicano proveniente del fútbol de Argentina con buena experiencia en el exterior como delantero.

En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“Debido a esta contratación, Ángel Zaldívar, delantero mexicano, se irá a probar suerte en el fútbol del extranjero luego de no entrar en planes para el Clausura 2026 de la Liga MX con FC Juárez.

“Zaldívar irá al fútbol de Costa Rica donde jugará para el conjunto de Liga Deportiva Alajuelense, que dirige Óscar Ramírez, de acuerdo con información de Mikel Aguirre”, reporta el medio.

LEA MÁS: La prensa deportiva dictó sentencia: hay un favorito indiscutible para ganar el Clausura 2026

Juárez confirmó su salida en diciembre

Ángel Zaldívar dejó Juárez en diciembre. (GUILLERMO ARIAS/AFP)

El 17 de diciembre, Juárez dio de baja a Zaldívar mediante un comunicado de prensa.

“Zaldívar arribó al club juarense en enero de 2024 y disputó 69 partidos oficiales (6 de Leagues Cup) y sumó 12 anotaciones, además de 2 asistencias.

“Ángel formó parte del equipo histórico del FC Juárez que consiguió calificar y disputar por primera vez una Liguilla del fútbol mexicano el torneo anterior, así como su mejor posición en tabla general, al finalizar como octavo lugar”, destacaron.

LEA MÁS: Alajuelense confirma cuánto tiempo estará fuera Joel Campbell tras operación

Azteca Deportes y César Merlo también lo confirman

Por su parte, el periodista Omar Villa, de Azteca Deportes, también afirmó que el Ingeniero del Gol jugará con los rojinegros.

“Ángel Zaldívar reforzará a Alajuelense, campeón del fútbol tico y de Centroamérica. Jugará Concachampions este semestre”, añadió.

El periodista argentino César Merlo, especializado en el mercado de pases, también da como un hecho la operación.

LEA MÁS: ¿Mensaje de despedida? Jorge Álvarez habla tras el título con Olimpia y Alajuelense aparece en escena

Contrato por dos años y reencuentro con Cisneros

Ángel Zaldívar jugó para Chivas hace tres años. (ULISES RUIZ/AFP)

En Costa Rica, periodistas como Kevin Jiménez afirman que el trato está cerrado por dos años, con opción a uno más.

Un dato curioso de Ángel es que también jugó en las Chivas de Guadalajara junto a Ronaldo Cisneros, por lo que se reunirá con un viejo conocido en el ataque rojinegro.