La prensa deportiva dictó sentencia: hay un favorito indiscutible para ganar el Clausura 2026

Si el Clausura 2026 se jugara en el papel, Liga Deportiva Alajuelense tendría medio título en el bolsillo, al menos según los pronósticos de la prensa nacional.

Un sondeo realizado entre 19 periodistas deportivos, de 15 medios de comunicación distintos, refleja un dominio abrumador del cuadro rojinegro en los pronósticos para levantar la copa.

La prensa deportiva tica afirma que esta imagen se volverá a repetir en mayo. (JOHN DURAN/John Durán)

De los 19 consultados, 14 señalaron a Alajuelense como campeón, una cifra que deja poco margen a la duda y marca una diferencia contundente sobre el resto de candidatos.

Herediano, Saprissa y Cartaginés muy lejos

El Herediano aparece como el segundo equipo con más respaldo, pero a mucha distancia, con apenas tres votos.Saprissa y Cartaginés, por su parte, solo recibieron un voto cada uno, reflejo del escepticismo que existe alrededor de ambos para este torneo corto.

¿Por qué Alajuelense es el gran favorito? Copiado!

El respaldo masivo no es casualidad. Entre los periodistas consultados nos indicaron diversos motivos del porqué tal contudencia en resultados.

Campeón defensor , con un cierre sólido del 2025.

, con un cierre sólido del 2025. Continuidad en el proyecto deportivo , encabezado por Óscar Ramírez .

, encabezado por . Planilla profunda y competitiva , con variantes en casi todas las líneas.

, con variantes en casi todas las líneas. Confianza institucional y momento anímico, tras un semestre cargado de títulos y protagonismo regional.

Mientras otros clubes todavía ajustan piezas o buscan estabilidad, la Liga arranca el torneo con una base consolidada, algo que se refleja claramente en la percepción del entorno futbolero.

El caso Saprissa: respaldo mínimo y más dudas que certezas

La prensa nacional no cree que Saprissa será campeón este torneo. (JOHN DURAN/John Durán)

Llama especialmente la atención el caso del Deportivo Saprissa, que apenas recibió un voto como eventual campeón, una cifra muy baja para el club más ganador del país.

El único que les tuvo fe fue José Carlos Ríos de Yashin Quesada.com, apelando a su estirpe ganadora.

El escaso respaldo refleja varias incertidumbres que hoy rodean al Monstruo: un mercado de fichajes todavía inconcluso, dudas en algunas zonas del campo y un rendimiento irregular en el cierre del 2025 que no terminó de convencer.

Herediano: aspirante, pero sin respaldo pleno

Aunque Herediano es el segundo equipo con más pronósticos, con tres votos, queda muy lejos considerar que está cerca de pelear en ese aspecto.

El Team cuenta con una planilla competitiva, pero la irregularidad, los constantes ajustes y la falta de continuidad en los procesos de entrenadores pesan en la valoración de los analistas, que hoy lo ven más como un equipo peligroso y no tanto como el gran candidato.

Juan Diego Villarreal de La Nación, Cristian Segura de Multmedios y Adrián Méndez de Teletica son los únicos que votaron por el Team.

Solo tres periodistas dijeron que Herediano podía ser campeón en mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En Alajuelense bajan el tono y apelan al trabajo

En el cuadro manudo el favoritismo se asume con mesura. En Alajuelense reconocen el peso de partir como campeón, pero recalcan que los pronósticos no ganan partidos.

“Siempre el campeón parte como favorito, es algo natural, pero es un favoritismo que viene de afuera hacia adentro”, explicó Wardy Alfaro, asistente técnico manudo.

El integrante del cuerpo técnico fue claro en que ese respaldo externo no cambia la forma de trabajar del grupo.

“A lo interno la tenemos clara: trabajar día a día, partido a partido, sin vernos como un superequipo, sino como un grupo humilde que busca mejorar constantemente”, añadió.

Un mensaje similar envió el volante Creichel Pérez, quien recordó que los rótulos previos no siempre reflejan lo que termina pasando en la cancha.

“Eso es algo demasiado relativo, el torneo pasado no nos daban como favoritos y lo terminamos logrando. Cada equipo parte de cero y trabaja a su manera”, señaló.

El mediocampista fue claro en la ambición del grupo:“Nosotros siempre apuntamos a lo más alto y ahora vamos por más”.

El torneo dirá la última palabra, pero en la previa el mensaje es contundente: la Liga manda en los pronósticos, mientras sus rivales están obligados a cambiar la narrativa con fútbol y resultados.

Los pronósticos de la prensa

Jose Carlos Ríos, Yashin Quesada.com, Saprissa

Milton Montenegro, La Nación, Alajuelense

Juan Villarreal, La Nación, Herediano

Harrrick McLean, Monumental, Alajuelense.

Juan Carlos Sanabria, Fuerza Azul Digital, Cartaginés

Cristian Segura, Multimedios, Herediano

Diego Obando, independiente, Alajuelense

Daniel Chacón, Zona Técnica, Alajuelense

José Ramírez, Tigo Sports, Alajuelense

Luis Enrique Bolaños, Teletica, Alajuelense

Miguel Calderón, Teletica, Alajuelense

Eduardo Castillo, Teletica, Alajuelense

Adrián Méndez, Teletica, Herediano

Fernando Araya, Teletica.com, Alajuelense

Randall Gutiérrez, RG Deportes, Alajuelense

Dinia Vargas, CR Hoy, Alajuelense

Wllliam Mora, Más Deporte, Alajuelense

Rodolfo Masís, Canal Opa, Alajuelense

Samuel Vargas, Hoy en el Deporte, Alajuelense