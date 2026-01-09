¿Con cuáles bajas enfrentará Alajuelense el inicio del torneo ante Sporting?

Alajuelense debutará en el Clausura 2026 este jueves a las 8 p.m en el estadio Morera Soto ante Sporting, en un juego que pretende ser una fiesta rojinegra, pero en la que la duda está si podrán contar con algunas de sus figuras.

Los manudos acabaron el campeonato anterior con algunos lesionados, Washington Ortega, Rashir Parkins y Anthony Hernández son algunas de las dudas.

Anthony Hernández es una de las figuras de Alajuelense en duda para el inicio del torneo. (Mayela López/Mayela López)

A eso se le suma la del técnico Óscar Ramírez, quien tras ser operado de una hernia umbilical el pasado jueves deberá estar en reposo por unos días.

Wardy Alfaro, asistente técnico del Machillo, explicó en qué situación se encuentran los jugadores para iniciar el campeonato.

“Tenemos a Washi, Rashir y a Pika en recuperación, de quienes esperamos a ver si pueden estar para el jueves, es una posibilidad, pero van en muy buena evolución”, comentó.

Sobre el caso de Joel Campbell están tranquilos porque lo que se hizo no es nada grave.

“Lo de Joel no es nada grave, es solo un tema de prevención que se hace cada año y se realiza para que no se agrave en el tiempo, no es nada grave, solo son dos o tres días y ya está bien para entrenar”, explicó.

LEA MÁS: Joel Campbell revela cómo se siente tras pasar por el quirófano

Wardy Alfaro habló sobre la primera semana de trabajo de Alajuelense luego de las vacaciones. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alfaro explicó que el equipo volvió con mucha disposición y ganas de volver a la cancha e ir en búsqueda del bicampeonato, pues una vez que recuperaron el título, ahora el hambre es mucho mayor.

“La afición debe esperar lo mismo que este grupo de jugadores le ha dado, identidad, esfuerzo, representación, de decir, yo como aficionado liguista me siento identificado y no doy la bola por perdida, que ante la adversidad da un paso adelante, siempre adelante”.

“Uno en el fútbol lo que puede prometer es trabajo, esfuerzo y dedicación, que la gente vea que dentro de la cancha se está dando todo y eso es lo que vamos a seguir dando para seguir luchando por todo lo que nos jugamos y salir a ganar, ganar, que este equipo es lo que se propone siempre”, expresó.

LEA MÁS: Alajuelense confirma cuánto tiempo estará fuera Joel Campbell tras operación

Wardy contó que las sensaciones de lo que ha visto en esta semana de trabajo y los amistosos disputados son muy buenas.

“Los jugadores vienen con una semana bastante fuerte a nivel condicional, pero a nivel actitud y compromiso, vienen muy bien. Todos estos fogueos nos sirven para seguir viendo cosas y detalles, que vayan tomando ritmo que se perdió un poco en las vacaciones”.

LEA MÁS: “Me lo quería llevar a Heredia”: gerente de Guadalupe fascinado con joven de Alajuelense

Si Machillo no pudiera estar en el banquillo el jueves mientras se recupera de su operación, sería Alfaro quien tendría a cargo la dirección técnica ante Sporting.