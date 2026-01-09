Deportes

Joel Campbell revela cómo se siente tras pasar por el quirófano

Joel Campbell compartió una historia en Instagram tras salir de una operación

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Joel Campbell, compartió una fotografía en la que se ve en una camilla tras salir de una operación en su columna vertebral que lo mantendrá un par de días en reposo.

Joel Campbell sobresalió con luz propia en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
Joel Campbell salió de una operación en su columna (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Gracias a Dios todo salió superbién”, publicó el delantero del campeón nacional en su Instagram junto a unas manitas juntas y un emoji de un hospital.

LEA MÁS: Saprissa volvió a arrasar en la taquilla durante el torneo pasado

Joel Campbell compartió una foto tras su operación
Joel Campbell compartió una foto tras su operación (Instagram Joel Campbell/Instagram Joel Campbell)

El jugador tendrá que reposar unos días para volver a entrenar y buscar estar listo para el debut de los manudos en el próximo campeonato nacional, el que dará su banderazo de arranque este martes; no obstante, los monarcas nacionales debutarán hasta el próximo jueves, a las 8 de la noche, en el estadio Alejandro Morera contra Liberia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Joel CampbellAlajuelense
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.