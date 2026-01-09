Joel Campbell revela cómo se siente tras pasar por el quirófano

El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Joel Campbell, compartió una fotografía en la que se ve en una camilla tras salir de una operación en su columna vertebral que lo mantendrá un par de días en reposo.

Joel Campbell salió de una operación en su columna (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Gracias a Dios todo salió superbién”, publicó el delantero del campeón nacional en su Instagram junto a unas manitas juntas y un emoji de un hospital.

LEA MÁS: Saprissa volvió a arrasar en la taquilla durante el torneo pasado

Joel Campbell compartió una foto tras su operación (Instagram Joel Campbell/Instagram Joel Campbell)

El jugador tendrá que reposar unos días para volver a entrenar y buscar estar listo para el debut de los manudos en el próximo campeonato nacional, el que dará su banderazo de arranque este martes; no obstante, los monarcas nacionales debutarán hasta el próximo jueves, a las 8 de la noche, en el estadio Alejandro Morera contra Liberia.