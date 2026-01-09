Saprissa volvió a arrasar en la taquilla durante el torneo pasado

El Deportivo Saprissa mantiene la tradición, ya que en cada campeonato se mantiene en lo más alto en cuanto al tema de recaudación y de taquillas se refiere, y este año no fue la excepción.

La Unafut reveló los datos de la fase regular, es decir, las 18 jornadas (sin contar semifinales y final), en las que registró una asistencia de 105.658 y una recaudación de más de 214 millones de colones que les permitió a los morados ponerse en la cima.

Saprissa fue el líder de recaudación y asistencia en el torneo pasado (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense fue el segundo, pero muy lejos de los tibaseños, con 56.058 en asistencia durante los 18 partidos de la primera fase, y una recaudación de más de 138 millones.

Cartaginés fue el tercero con 19.852 en asistencia y más de 46 millones en dinero recaudado; cuarto fue Liberia con 15.145 aficionados y, en cuanto a lo económico, superaron a los brumosos con más de 82 millones.

Herediano acabó en la quinta plaza, al igual que en lo deportivo, tras las 18 jornadas, con 14.172 y poco más de 21 millones en recaudaciones.

Saprissa lideró la recaudación en el campeonato anterior (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

La lista la completan Pérez Zeledón con una asistencia de 11.557 aficionados; Sporting 7.126; Guadalupe 7.054; San Carlos 6.983 y, en el fondo, Puntarenas con 2.585 y solo 3 millones en recaudación, algo que se podía esperar tras la situación del aforo que tiene el Puerto.

Sumando la fase de semifinales y final, Saprissa sumó los 140.202 aficionados con más de 385 millones en el rubro económico; Alajuelense, 83.476 con más de 313 millones en recaudación.

Cartaginés acabó con 23.312 aficionados en sus gradas y más de 65 millones de colones, luego de participar en la etapa de semifinales. Liberia sumó 18.759 en el tema de aficionados y superó los 128 millones de colones.

Saprissa volvió a arrasar en la cantidad de aficionados a lo largo del semestre anterior (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

Contando solo la fase segunda ronda, Saprissa llevó más gente al estadio, pero la Liga lo superó en lo económico: 34.544 en la Cueva y 27.418 en el Morera Soto, con 175 millones para el campeón nacional y alrededor de 4 millones menos para el Monstruo.