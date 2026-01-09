Alajuelense confirma cuánto tiempo estará fuera Joel Campbell tras operación

En la Liga Deportiva Alajuelense dieron a conocer el tiempo que estará Joel Campbell de baja, luego de someterse a una operación menor en la columna vertebral.

“El futbolista Joel Campbell fue sometido con éxito este viernes a un procedimiento menor a nivel de la columna lumbar, realizado de manera preventiva, previo al inicio del Torneo de Clausura 2026″, señalaron en Alajuelense.

Joel Campbell tuvo una intervanción en su columna. (Albert Marín)

“Joel deberá cumplir con 48 horas de reposo antes de retomar los entrenamientos”, informaron en el conjunto campeón nacional y tricampeón de Centroamérica.

Campbell jugó su último encuentro de la temporada pasada en el empate a dos goles en el Ricardo Saprissa por la ida de la final ante los morados; para el duelo de vuelta en el que la Liga se coronó campeón, Joel no vio minutos con el equipo de Óscar Ramírez.

El delantero rojinegro logró anotar tres tantos en el pasado campeonato nacional, uno ante el Herediano en Santa Bárbara y dos en la visita eriza a Liberia en el Edgardo Baltodano, más un gol crucial en la remontada de la Liga en Tegucigalpa contra el Motagua en el triunfo rojinegro de 1-2 por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.