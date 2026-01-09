La posible venta de Kenay Myrie se perfila como un gran negocio para Saprissa

Saprissa estaría a punto de dar un bombazo con el lateral Kenay Myrie a quien vendería por una suma millonaria al fútbol europeo, mediante una operación que le dejaría muchos dólares.

Los morados habrían logrado un acuerdo con el Copenhague de Dinamarca, según publicó este viernes por la mañana el periódico La Nación.

Kenay Myrie es una de las grandes figuras del Saprissa y anotó un golazo de chilena en la final ante Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

“Así lo confirmó a este diario una fuente muy cercana al tema, a quien le explicaron que los tibaseños recibirán cerca de un millón de dólares y que además mantendrán un 15% de los derechos del lateral derecho”, destacaron en su nota.

LEA MÁS: Esto dice el papá de Kenay Myrie sobre la posible salida del jugador de Saprissa

Destino cambio de rumbo

El lateral de 19 años es uno de los jugadores de mayor proyección y estaba en la mira de algunos clubes europeos; una filial del Valencia, la misma a la que fue Warren Madrigal, estaba interesada, pero el tema tuvo otro final.

LEA MÁS: Saprissa rechazó ofertas por dos de sus figuras y anticipa la posible salida de otra

Opción se venía manejando hace días

El miércoles, una fuente reveló a La Teja que la opción que Kenay saliera era real y probable por lo que no aceptaron una oferta que tenían por Gerald Taylor, para no quedar desprotegidos de ese sector.

Por su parte, Roy Myrie, padre del jugador, nos dijo este jueves que no podía dar detalles, pero aceptó que sí había ofertas sobre la mesa por su hijo.