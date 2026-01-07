Saprissa rechazó ofertas por dos de sus figuras y anticipa la posible salida de otra

Saprissa está en días muy movidos, tanteando opciones en el mercado o recibiendo ofertas por sus jugadores, algunas que son consideradas y otras se dejan de lado.

Tres ofertas desde el exterior

Orlando Sinclair y Kenay Myrie despiertan interés en el fútbol del exterior. (Jose Cordero/José Cordero)

Los morados en los últimos días han recibido varios ofrecimientos por tres figuras que despertaron interés en el fútbol internacional, pero solo una de ellas es posible que se dé, según sabe La Teja.

Al club llegaron ofertas por Orlando Sinclair, Gerald Taylor y Kenay Myrie; sin embargo, la opción por dejar ir a los dos primeros se rechazó.

LEA MÁS: ¿Mathias Cordero fue formado en Saprissa? Se revelan más detalles de la joven promesa morada

La lesión que cambió el panorama

En el caso de Taylor, dejarlo ir no se vio con buenos ojos tras la lesión de Óscar Duarte, que se perderá todo el Clausura 2026 y porque la salida de Myrie sí es una posibilidad real que suceda pronto, por todo eso es que se optó por mantenerlo.

Taylor puede jugar tanto como central o lateral derecho, por eso es una pieza que podría ayudar mucho a suplir esas bajas.

LEA MÁS: Portero Minor Álvarez envía contundente mensaje al saprissismo: “sé lo que valgo”

Gerald Taylor tuvo opciones para dejar Saprissa, pero se quedará en el club. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sinclair, pieza clave del Monstruo

Con Sinclair, se considera un jugador importante en el club, quien viene de una buena temporada con siete goles y tienen buenas expectativas de que mantenga ese ritmo o lo mejore, por lo que prefieren dejarlo en casa.

Puertas abiertas, pero con cautela

El Monstruo está abierto a dejar ir jugadores que sean difíciles de retener por diferentes razones, ya por una buena oferta o crecimiento, pero casos en los que no haya un sustituto claro para ese puesto, es donde el asunto se complica.

LEA MÁS: ¡Calendario de fuego! El Saprissa debuta ante Puntarenas y encara tres “finales” en 12 días

Es lo que sucede en el caso de Taylor y Myrie, la salida de Kenay es una posibilidad importante, por lo que dejar ir a dos jugadores en la misma posición es delicado.