Esto dice el papá de Kenay Myrie sobre la posible salida del jugador de Saprissa

Roy Myrie, representante y papá de Kenay Myrie, jugador del Deportivo Saprissa, reconoció que sí existe interés de clubes del extranjero por los servicios del lateral.

En las últimas horas, el nombre de Myrie comenzó a sonar en España, en donde se dice que podría reforzar al Valencia Mestalla, club en donde jugó su excompañero en el Monstruo, Warren Madrigal.

En las últimas horas trascendió que Kenay Myrie podría convertirse en legionario. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Ante una consulta de este medio, Roy detalló que no puede dar detalles en este momento de la situación de Kenay, pero sí aceptó que se han comunicado con él para negociar el futuro del defensor de 19 años.

Bombazo

El bombazo lo dio el periodista Kevin Jiménez, el miércoles por la noche, y medios españoles hicieron eco de la noticia.

Según informó Tribuna Deportiva, “el club valencianista ha preguntado por la situación del jugador y trabaja en una operación similar a la realizada con Warren Madrigal, planteando una cesión con opción de compra para hacerse con sus derechos en propiedad”.

El Valencia Mestalla es un equipo que juega en la cuarta división de España y según Plaza Deportiva, otro medio de esa localidad española, “la dirección deportiva retoma la posibilidad que ya barajó el pasado verano: fichar un lateral derecho con proyección de primer equipo.

“El pasado verano se intentó la incorporación de Buba Sangaré, pero no cristalizó. Ahora, el filial ha puesto sus ojos en el Deportivo Saprissa, club donde jugó hasta hace poco el exvalencianista Warren Madrigal”.

El defensor Kenay Myrie tendría todo listo para dar el salto internacional. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los números de Kenay Myrie

Myrie se ha consolidado en la lateral derecha del Saprissa. El joven, vecino de Heredia, debutó con los morados en junio del 2024, durante un partido entre la “S” y el Santos de Guápiles, por el torneo de Copa.

En el torneo de Apertura 2025 jugó 18 partidos y anotó 3 goles, uno de ellos un golazo de chilena en la final nacional ante Alajuelense.

A finales de diciembre, el jugador morado fue destacado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES, por sus cifras en inglés) como uno de los laterales menores de 20 años más completos del mundo.