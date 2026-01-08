“Nos están pringando”: Jafet Soto explota y desmiente al presidente del Alianza por fichaje de portero

Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, negó categóricamente que haya contratado al arquero salvadoreño Mario González, como lo afirmó el presidente del Alianza FC.

En declaraciones a La Teja, el mandamás del Team aseguró que lo dicho por Gonzalo Sibrián, jerarca del equipo cuscatleco, no es cierto, luego de que este asegurara que los florenses se llevaron al meta y lo dieron de préstamo a San Carlos.

El salvadoreño Mario González es el nuevo portero de San Carlos. Foto: prensa SC. ( Foto: prensa SC./Foto: prensa SC.)

“Nosotros no tenemos nada que ver en eso, no sé de dónde salió el nombre del Herediano. Es cierto que somos un club muy grande, muy importante, al que todos quisieran venir y jugar en nuestro equipo, pero en este caso no es cierto.

“Yo hasta desconocía que el muchacho iba para San Carlos; por mis manos nunca pasó ni el nombre ni nada. A mí me mandan muchos WhatsApp y cosas y no me acuerdo ni siquiera que me hayan ofrecido un portero y menos para contratarlo, partiendo del hecho de que tengo tres grandes porteros”, comentó.

¿Por qué se mencionó a Herediano?

Le consultamos a Jafet Soto por qué cree que Sibrián afirmó esto, si es tan sencillo de desmentir con una llamada, como la que le hicimos.

“Primero, no tengo el gusto de conocer al señor, me encantaría conocerlo, jamás he hablado con él, vi ahora la final del fútbol salvadoreño y es lo más cerca últimamente que he estado del fútbol salvadoreño, por lo que no sé por qué lo dice.

“Tal vez, el representante le pudo haber dicho que el jugador venía por estos lares y, tal vez, utilizaron el nombre del Herediano para sacar al jugador del Alianza”, dijo.

Jafet Soto negó categóricamente que hayan contratado al arquero Mario González como dicen en El Salvador. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano apuesta por porteros nacionales

Soto asegura que con Aarón Cruz, Danny Carvajal y Anthony Walker están más que contentos y hasta ya hablan de renovaciones.

“Más bien estamos negociando renovación con Aarón, con Walker también, estamos superfelices con ellos.

"Herediano siempre ha tenido porteros nacionales de muy buen nivel y calidad y esta no es la excepción; seguimos aclarando cosas que nos meten, nos pringan y no tienen nada que ver con nosotros”, finalizó.