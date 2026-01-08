“Herediano fue el que se me acercó”: Randall Leal rompe el silencio y lanza dardo tras elegir al Team

Randall Leal apareció este jueves y dio sus primeras declaraciones como jugador del Club Sport Herediano, en las que comentó qué fue lo que lo inclinó a fichar por el cuadro florense.

Una llegada que sorprendió en el fútbol tico

Randall Leal dio sus primeras declaraciones como jugador de Herediano. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

La llegada del extremo de 28 años al Team sorprendió a algunos, luego de que estuvo algunas semanas entrenando con el Deportivo Saprissa, club con el que se dio a conocer en el fútbol costarricense.

“La mejor decisión para mí era venir a Herediano”

En unas reacciones brindadas por la oficina de prensa florense, el futbolista dijo que irse al cuadro rojiamarillo era lo correcto para él en este momento de su carrera.

“Obviamente, siempre se van a decir muchos rumores, cosas, pero al final la mejor decisión para mí era venir al Club Sport Herediano; fue el equipo que se me acercó y siempre me quiso ayudar, más que todo en temas de lesiones del pasado, entonces me siento muy contento, fue una decisión que tomé en familia.

“Creo que Herediano era el equipo indicado para mí en este momento. Tiene jugadores muy buenos, competitivos, están haciendo cosas muy positivas para el futuro y el bien del fútbol de Costa Rica, como lo es el estadio”, dijo.

Randall Leal habla porqué eligiri ir al Herediano sobre Saprissa

El peso de Jafet Soto y un vínculo familiar

Leal afirmó que la relación de Jafet Soto con su papá fue algo que inclinó la balanza, además de que desde que salió del DC United de la MLS, el dirigente florense le estuvo llamando.

“Después que salí del equipo (DC United), tengo que agradecerle mucho a Herediano que siempre estuvo ahí presente. Creo que nadie lo sabe, pero mi papá jugó con Jafet Soto un tiempo, entonces han tenido esa amistad y él también jugó acá en el Herediano, entonces por ahí se dio el acercamiento”, destacó.

Entrenó con Saprissa, pero ya hablaba con el Team

Cuando Randall Leal volvió a Tiquicia el año pasado, entrenó con Saprissa un tiempo y, por lo que cuenta, al mismo tiempo ya hablaba con los florenses. El jugador contó que su amistad con el volante Allan Cruz también influyó.

“Tengo muy buena amistad con Allan Cruz y se me acercó para hablarme y al final con la amistad y todo se dio bien, por lo que quedo muy contento”, comentó.

Randall Leal comentó quienes influyeron para que decidiera jugar con Herediano (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

Objetivo claro: recuperar su mejor versión

Finalmente, aseguró que viene a darlo todo con el Team y entregarle su mejor versión.

“Me siento muy feliz, muy contento de venir acá; como profesional vengo a entregarlo todo, a dar lo mejor de mí. He encontrado gente muy profesional que me va a ayudar a estar siempre al 100%.

“Quiero recuperar el ritmo y ese Randall que fui hace algunos años y darle al equipo mi mejor versión”, concluyó.