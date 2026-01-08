Presidente de Alianza de El Salvador destapa realidad de llegada de portero Mario González a Costa Rica

Gonzalo Sibrián, presidente del club Alianza de El Salvador, hizo una revelación que a muchos dejó sorprendidos sobre la llegada del arquero cuscatleco Mario González al fútbol costarricense.

El arquero fue presentado el martes como refuerzo de San Carlos para el Clausura 2026, sin embargo, el dirigente indicó a una radio salvadoreña que el que realmente contrató a su portero es el Herediano.

El salvadoreño Mario González es el nuevo portero de San Carlos, pero fue contratado por Herediano aseguran en su país. Foto: prensa SC. ( Foto: prensa SC./Foto: prensa SC.)

“Va para el Herediano a préstamo a San Carlos”

“El tema de Mario sabemos que es un jugador de selección y siempre que ha firmado su contrato siempre nos daba una claúsula de salida porque siempre ha tenido ofertas .

“Durante estos dos años y medio siemrpe fue lo mismo, que a los seis meses se iba, pero ahora gracias a Dios va para Herediano y a préstamo para el San Carlos”, indicó.

Cuando González fue presentado por los norteños se indicó que lo hizo por un año, pero no se reveló si era préstamo ni tampoco dice si su ficha pertenece al club.

En El Salvador afirman que Herediano es quien realmente contrató a Mario González. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rumor ya sonaba en Costa Rica y El Salvador

A nivel de medios tanto en Costa Rica como El Salvador se había hablado que luego de ir a los Toros, el meta iría al Team, sin embargo a nivel oficial nadie lo había indicado.

La Teja consultó a Jafet Soto, presidente del Herediano y a Carlos Acosta, gerente deportivo norteño sobre el tema, pero aún no dan su posición.