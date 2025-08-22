Fernando Piñar publicó un mensaje tras la emotiva dedicatoria de su gol con Alajuelense

Fernando Piñar, jugador de Alajuelense, le dedicó el gol que le marcó al Alianza, a su novia, fallecida en enero. Instagram Fernando Piñar. ( Instagram Fernando Piñar. /Instagram Fernando Piñar.)

Un gol del defensor Fernando Piñar le dio la victoria a Alajuelense, el jueves por la noche, en el juego contra el Alianza, por la Copa Centroamericana.

El jugador guanacasteco marcó el único tanto de los rojinegros al minuto 46, en el partido que se llevó a cabo en el estadio Cuscatlán y la celebración del gol estuvo cargada de emociones.

El jugador, de 23 años corrió, levantó sus brazos y con sus manos hizo la forma de un corazón, apuntando hacia el cielo, pues esta anotación se la dedicó a su novia Tifany Gómez Chavarría, quien falleció a finales de enero.

En Instagram, Fernando puso una historia, con la foto de Tifany y el mensaje “hasta el cielo”.

En febrero, el jugador habló por primera vez de la pérdida de su pareja y dijo que va llevando poco a poco su ausencia.

“He ido llevándolo poco a poco, paso a paso, hay momentos donde me pega duro, pero tengo que levantar la cabeza y seguir trabajando”, contó.

La victoria de los rojinegros los colocó en el segundo lugar del grupo A. El Plaza Amador de Panamá quedó con 9 puntos y la Liga con 6.