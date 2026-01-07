Deportes

San Carlos da el bombazo al traerse a seleccionado salvadoreño

La Asociación Deportiva San Carlos incorporó a sus filas a una de las figuras de la Selección de El Salvador

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La Asociación Deportiva San Carlos incorporó a sus filas a una de las figuras de la Selección de El Salvador.

Este martes, los Toros dieron a conocer que contrataron al portero Mario González, por espacio de un año, tras una negociación entre la junta directiva del club, el jugador y su representante.

LEA MÁS: San Carlos sorprende con la contratación de un legionario para el Clausura 2026

Mario González firmó un contrato de un año con San Carlos.
El salvadoreño Mario González es el nuevo portero de San Carlos. Foto: prensa SC. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

La llegada de Mario González

González es portero de la Selección Nacional de El Salvador, con amplia trayectoria y participación constante en procesos de selección mayor.

“Llega procedente del Club Alianza FC, con el que jugó desde 2020 y obtuvo cinco títulos nacionales. Mario aportará su experiencia a nuestro plantel y al desarrollo de los jóvenes porteros del club”, mencionó San Carlos en su chat de prensa.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mario GonzálezSan CarlosEl Salvador
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.