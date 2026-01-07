San Carlos da el bombazo al traerse a seleccionado salvadoreño

La Asociación Deportiva San Carlos incorporó a sus filas a una de las figuras de la Selección de El Salvador.

Este martes, los Toros dieron a conocer que contrataron al portero Mario González, por espacio de un año, tras una negociación entre la junta directiva del club, el jugador y su representante.

El salvadoreño Mario González es el nuevo portero de San Carlos. Foto: prensa SC. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

La llegada de Mario González

González es portero de la Selección Nacional de El Salvador, con amplia trayectoria y participación constante en procesos de selección mayor.

“Llega procedente del Club Alianza FC, con el que jugó desde 2020 y obtuvo cinco títulos nacionales. Mario aportará su experiencia a nuestro plantel y al desarrollo de los jóvenes porteros del club”, mencionó San Carlos en su chat de prensa.