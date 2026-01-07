San Carlos da el bombazo al traerse a seleccionado salvadoreño

La Asociación Deportiva San Carlos incorporó a sus filas a una de las figuras de la Selección de El Salvador.
Este martes, los Toros dieron a conocer que contrataron al portero Mario González, por espacio de un año, tras una negociación entre la junta directiva del club, el jugador y su representante.
LEA MÁS: San Carlos sorprende con la contratación de un legionario para el Clausura 2026
La llegada de Mario González
González es portero de la Selección Nacional de El Salvador, con amplia trayectoria y participación constante en procesos de selección mayor.
“Llega procedente del Club Alianza FC, con el que jugó desde 2020 y obtuvo cinco títulos nacionales. Mario aportará su experiencia a nuestro plantel y al desarrollo de los jóvenes porteros del club”, mencionó San Carlos en su chat de prensa.