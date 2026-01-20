Deportes

Ángel Zaldívar muestra su recorrido por el centro de San José en redes sociales

Ángel Zaldívar muestra en sus redes sociales que ya empezó a recorrer el país y ahora se dio una vuelta por el centro de San José

Por Eduardo Rodríguez

El nuevo delantero de Alajuelense, Ángel Zaldívar, mostró en sus redes sociales que ya comenzó a conocer nuestro país, mostrando en su perfil de Instagram que estuvo en pleno centro de San José como un tico más.

Ángel Zaldívar publicó como camina en pleno centro de San José en sus redes sociales (Instagram Ángel Zaldívar/Instagram Ángel Zaldívar)

El atacante azteca está a la espera de debutar con la camisa rojinegra, por lo que mientras aprovecha para salir y conocer, como lo reveló con un paseo que hizo por San José centro, siendo el parque central y sus alrededores algunas de las locaciones que compartió en su Instagram.

Ángel Zaldívar mostró en sus redes sociales como se pasea en medio San José
Ángel Zaldívar mostró en sus redes sociales como se pasea en medio San José (Instagram Ángel Zaldívar/Instagram Ángel Zaldívar)

Alajuelense juega este miércoles contra Cartaginés en el Fello Meza a las 8 de la noche, en un juego que podría ser el debut oficial del atacante mexicano como nuevo jugador del campeón nacional.

