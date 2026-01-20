Ángel Zaldívar muestra su recorrido por el centro de San José en redes sociales

El nuevo delantero de Alajuelense, Ángel Zaldívar, mostró en sus redes sociales que ya comenzó a conocer nuestro país, mostrando en su perfil de Instagram que estuvo en pleno centro de San José como un tico más.
El atacante azteca está a la espera de debutar con la camisa rojinegra, por lo que mientras aprovecha para salir y conocer, como lo reveló con un paseo que hizo por San José centro, siendo el parque central y sus alrededores algunas de las locaciones que compartió en su Instagram.
Alajuelense juega este miércoles contra Cartaginés en el Fello Meza a las 8 de la noche, en un juego que podría ser el debut oficial del atacante mexicano como nuevo jugador del campeón nacional.