Ángel Zaldívar muestra su recorrido por el centro de San José en redes sociales

El nuevo delantero de Alajuelense, Ángel Zaldívar, mostró en sus redes sociales que ya comenzó a conocer nuestro país, mostrando en su perfil de Instagram que estuvo en pleno centro de San José como un tico más.

Ángel Zaldívar publicó como camina en pleno centro de San José en sus redes sociales (Instagram Ángel Zaldívar/Instagram Ángel Zaldívar)

El atacante azteca está a la espera de debutar con la camisa rojinegra, por lo que mientras aprovecha para salir y conocer, como lo reveló con un paseo que hizo por San José centro, siendo el parque central y sus alrededores algunas de las locaciones que compartió en su Instagram.

Alajuelense juega este miércoles contra Cartaginés en el Fello Meza a las 8 de la noche, en un juego que podría ser el debut oficial del atacante mexicano como nuevo jugador del campeón nacional.