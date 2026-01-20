Sporting suma otro fichaje con la llegada de Joshua Navarro

Sporting FC suma un nuevo refuerzo con la llegada de Joshua Navarro al club tras su paso por el Club Sport Herediano.

Navarro llegó al club rojiamarillo el torneo anterior luego de su paso por la Liga Deportiva Alajuelense; sin embargo, tras acabar contrato, firmó con los rojiamarillos.

Joshua Navarro es nuevo jugador de Sporting (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“¡Gracias, Joshua! Informamos que Joshua Navarro no continuará como jugador del Club Sport Herediano para la presente temporada. Agradecemos su compromiso y dedicación en el periodo que vistió la camiseta rojiamarilla”, publicó el Team en su comunicado de prensa sobre la salida de Navarro.

Joshua no acabó de ser un jugador determinante con Herediano, como sí lo fue en la Liga en ciertos lapsos de su paso de rojinegro.

El delantero no pudo ni siquiera marcar un gol con la elástica rojiamarilla durante el semestre pasado, en el que el equipo no consiguió los objetivos en Copa Centroamericana, quedando fuera en la fase de grupos, ni en el certamen local, tras ser eliminado en primera fase.

Joshua Navarro acabó su paso como jugador del Herediano para incorporarse a Sporting FC (Prensa Herediano. /Prensa Herediano.)

El entrenador actual de Sporting, Andrés Carevic, suma a su plantel a Navarro, con el que coincidió en su etapa en la Liga, en la que, por ejemplo, ganaron la Copa Centroamericana 2023 con un gol de Joshua en la final de ida disputada en Nicaragua ante el Real Estelí.

Joshua fue parte de los jugadores que tuvo acción en el primer partido de Heredia del Clausura 2026 ante el propio equipo albinegro, que acabó con triunfo de 0-2 para los de José Giacone, al igual que vio minutos ante Saprissa el pasado sábado en el estadio Carlos Alvarado.

Sporting se alista para buscar sus primeros puntos del campeonato este jueves cuando reciba a Saprissa en Grecia, después de su debut en casa con derrota y la goleada sufrida en San Carlos de 3-0 en el Carlos Ugalde.