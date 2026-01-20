¿Ley del ex en el Fello? El sueño de Claudio Montero ante Alajuelense

Cartaginés comenzó el torneo de Clausura 2026 con el pie derecho y uno de sus jóvenes está ilusionado, no solo por el arranque de ensueño que está teniendo el equipo brumoso, sino por todo lo que se viene para el cuadro de la Vieja Metrópoli.

Claudio Montero llegó a Cartago a mediados del año pasado, procedente de Alajuelense. El muchacho de 19 años fue una de las apuestas del entonces técnico Andrés Carevic, para reforzar la media del conjunto brumoso y ahora, bajo las órdenes de Amarini Villatoro, el volante confiesa que vive un sueño.

“Estoy muy contento por ese torneo que vamos a jugar; la verdad es que es un sueño para mí, es un torneo bastante bueno, una vitrina para nosotros los jóvenes, para todos los jugadores y también para el equipo, para tratar de poner a Cartago donde se merece.

“Cada técnico tiene su idea, su forma de trabajar el grupo y su manera táctica. Nosotros, como equipo, lo que tenemos que hacer es tratar de acoplarnos a la idea. Cartago es una gran institución, un gran equipo, con una grandísima afición”, comentó.

El joven enfrentará a su antiguo equipo, este miércoles, a las 8 de la noche, en el estadio Fello Meza.

El jugador del Cartaginés Claudio Montero está feliz de la vida con su presente en el equipo brumoso. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Claudio Montero está feliz

El jugador reconoce que vive un gran momento y se siente feliz y acuerpado por sus compañeros. En el juego contra Guadalupe fue titular y el sábado, ante Puntarenas FC, estuvo en la suplencia.

“Me siento bastante feliz de estar acá en Cartago. Siento que la afición y el lugar me encantan. Mis compañeros me han tratado de la mejor manera desde el día uno. Estoy muy contento de estar acá.

“Estoy aprovechando al máximo la oportunidad; Cartago es un equipo grande, un equipo que siempre está en clasificación y ahorita estaremos en la Copa de Campeones de Concacaf y eso nos motiva mucho”, destacó.

Montero añadió que le han dado énfasis a la parte mental, la que consideran vital para mejorar, y quieren volver a las semifinales en este semestre.

“Siento que el equipo mentalmente se reforzó. Estuvimos a pasos de poder entrar en la final el torneo pasado y todos estamos trabajando bajo un mismo objetivo”, comentó.

¿Cómo asimiló el grupo la salida de Andrés Carevic?

“El profe Carevic tendrá sus razones de por qué se fue, pero siento que Cartago y el equipo tienen que vivir el día a día. Ahorita estamos con el profe Amarini, que es un grandísimo técnico, un técnico ganador.

“Lo demostró el campeonato pasado con el equipo donde estaba (Xelajú), llegó a la final de la Copa Centroamericana e hizo un gran papel. Eso es lo que nos está contagiando: ser un equipo ganador y luchar siempre por lo mejor”.

Cartaginés enfrentará a Alajuelense, este miércoles, a las 8 p.m. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Montero habló de lo emocionado que está por jugar por primera vez el torneo regional:

“Estamos ilusionados por jugar la Concacaf y lo que queremos es hacerlo bien. A nivel personal, todo lo pongo en manos de Dios y dejo que Él guíe mi vida, tanto personal como futbolísticamente. Tratar de hacerlo de la mejor manera y dar siempre lo mejor”, comentó.